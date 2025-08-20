https://1prime.ru/20250820/ekonomika-860995391.html
НРД перевел пропущенные выплаты по облигациям "Борец Капитал"
НРД перевел пропущенные выплаты по облигациям "Борец Капитал" - 20.08.2025, ПРАЙМ
НРД перевел пропущенные выплаты по облигациям "Борец Капитал"
Национальный расчетный депозитарий (НРД) перевел ряду держателей пропущенные выплаты по облигациям "Борец Капитал", входящего в группу компаний "Борец", после... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T17:56+0300
2025-08-20T17:56+0300
2025-08-20T17:56+0300
рынок
рф
нрд
банк россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/76206/71/762067124_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_a81d488937f2747ec2f3b53d940c3b59.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД) перевел ряду держателей пропущенные выплаты по облигациям "Борец Капитал", входящего в группу компаний "Борец", после отмены обеспечительных мер, сообщили РИА Новости в пресс-службе НРД. "На основании постановления судебного пристава-исполнителя об отмене запрета на осуществление причитающихся денежных выплат держателям облигаций, полученным от ООО "Борец Капитал", НКО АО НРД осуществил передачу указанных выплат депонентам, которым ранее выплаты переданы не были", - говорится в сообщении. Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд вынес определение об отмене обеспечительных мер, наложенных ранее Арбитражным судом Калининградской области, сообщила компания "Борец Капитал" во вторник. Арбитражный суд Калининградской области в феврале наложил обеспечительные меры на предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, в рамках иска Генпрокуратуры РФ с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать их в доход государства. В конце марта суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ предприятий холдинга, а в апреле "Борец" перешел под контроль РФ. Ассоциация владельцев облигаций (АВО) в марте обратилась в Банк России в связи с невозможностью получения частными инвесторами купонных доходов по облигациям компании "Борец Капитал". В обращении на Московской бирже находятся три выпуска облигаций эмитента. НРД ранее сообщал, что депозитарий получает денежные средства от "Борец Капитал", но передает их лишь тем депонентам, в отношении которых арбитражным судом и исполнительным документом, полученным НРД от судебного пристава-исполнителя, не установлен запрет на передачу.
https://1prime.ru/20250820/tsb--860992481.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76206/71/762067124_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_ff7407b7ba40c2f86e862d69f4afff2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, нрд, банк россия, финансы
Рынок, РФ, НРД, банк Россия, Финансы
НРД перевел пропущенные выплаты по облигациям "Борец Капитал"
НРД перевел выплаты по облигациям "Борец Капитал" после отмены обеспечительных мер
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД) перевел ряду держателей пропущенные выплаты по облигациям "Борец Капитал", входящего в группу компаний "Борец", после отмены обеспечительных мер, сообщили РИА Новости в пресс-службе НРД.
"На основании постановления судебного пристава-исполнителя об отмене запрета на осуществление причитающихся денежных выплат держателям облигаций, полученным от ООО "Борец Капитал", НКО АО НРД осуществил передачу указанных выплат депонентам, которым ранее выплаты переданы не были", - говорится в сообщении.
Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд вынес определение об отмене обеспечительных мер, наложенных ранее Арбитражным судом Калининградской области, сообщила компания "Борец Капитал" во вторник.
Арбитражный суд Калининградской области в феврале наложил обеспечительные меры на предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, в рамках иска Генпрокуратуры РФ
с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать их в доход государства. В конце марта суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ предприятий холдинга, а в апреле "Борец" перешел под контроль РФ.
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) в марте обратилась в Банк России
в связи с невозможностью получения частными инвесторами купонных доходов по облигациям компании "Борец Капитал". В обращении на Московской бирже находятся три выпуска облигаций эмитента. НРД
ранее сообщал, что депозитарий получает денежные средства от "Борец Капитал", но передает их лишь тем депонентам, в отношении которых арбитражным судом и исполнительным документом, полученным НРД от судебного пристава-исполнителя, не установлен запрет на передачу.
ЦБ увидел основания для снижения тарифов по ОСГОП для электричек