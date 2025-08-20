https://1prime.ru/20250820/ekonomika-860995391.html

НРД перевел пропущенные выплаты по облигациям "Борец Капитал"

2025-08-20T17:56+0300

рынок

рф

нрд

банк россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/76206/71/762067124_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_a81d488937f2747ec2f3b53d940c3b59.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД) перевел ряду держателей пропущенные выплаты по облигациям "Борец Капитал", входящего в группу компаний "Борец", после отмены обеспечительных мер, сообщили РИА Новости в пресс-службе НРД. "На основании постановления судебного пристава-исполнителя об отмене запрета на осуществление причитающихся денежных выплат держателям облигаций, полученным от ООО "Борец Капитал", НКО АО НРД осуществил передачу указанных выплат депонентам, которым ранее выплаты переданы не были", - говорится в сообщении. Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд вынес определение об отмене обеспечительных мер, наложенных ранее Арбитражным судом Калининградской области, сообщила компания "Борец Капитал" во вторник. Арбитражный суд Калининградской области в феврале наложил обеспечительные меры на предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, в рамках иска Генпрокуратуры РФ с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать их в доход государства. В конце марта суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ предприятий холдинга, а в апреле "Борец" перешел под контроль РФ. Ассоциация владельцев облигаций (АВО) в марте обратилась в Банк России в связи с невозможностью получения частными инвесторами купонных доходов по облигациям компании "Борец Капитал". В обращении на Московской бирже находятся три выпуска облигаций эмитента. НРД ранее сообщал, что депозитарий получает денежные средства от "Борец Капитал", но передает их лишь тем депонентам, в отношении которых арбитражным судом и исполнительным документом, полученным НРД от судебного пристава-исполнителя, не установлен запрет на передачу.

рф

2025

