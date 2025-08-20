Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото подорожало перед публикацией протокола заседания ФРС США - 20.08.2025
Золото подорожало перед публикацией протокола заседания ФРС США
Золото подорожало перед публикацией протокола заседания ФРС США - 20.08.2025, ПРАЙМ
Золото подорожало перед публикацией протокола заседания ФРС США
Стоимость золота растет почти на 1% в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T18:09+0300
2025-08-20T18:09+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 1% в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 31,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,93%, до 3 390,05 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,18% - до 37,773 доллара за унцию. Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США. Трейдеры рассчитывают получить дополнительные сведения по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики регулятора. "Цены на золото снизились вчера, и трейдеры рассматривают это как повод купить золото в преддверии публикации протокола ФРС", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn). Также на этой неделе, в пятницу, ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Как полагает Хаберкорн, если комментарии главы регулятора будут более "голубиными", котировки драгоценного металла могут преодолеть отметку в 3 400 долларов за тройскую унцию.
Золото подорожало перед публикацией протокола заседания ФРС США

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота растет почти на 1% в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 31,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,93%, до 3 390,05 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,18% - до 37,773 доллара за унцию.
Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США. Трейдеры рассчитывают получить дополнительные сведения по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики регулятора.
"Цены на золото снизились вчера, и трейдеры рассматривают это как повод купить золото в преддверии публикации протокола ФРС", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn).
Также на этой неделе, в пятницу, ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Как полагает Хаберкорн, если комментарии главы регулятора будут более "голубиными", котировки драгоценного металла могут преодолеть отметку в 3 400 долларов за тройскую унцию.
