Эксперты оценили влияние макропруденциальных лимитов на рынок МФО

Эксперты оценили влияние макропруденциальных лимитов на рынок МФО - 20.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили влияние макропруденциальных лимитов на рынок МФО

20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Введение Банком России "вложенных" макропруденциальных лимитов (МПЛ) Банком России может оказать позитивный эффект на рынок микрофинансовых организаций (МФО), рассказали РИА Новости эксперты и участники микрофинансового рынка. Ранее Банк России опубликовал проект изменений в указание N6993-У. Изменения предусматривают возможность установления макропруденциальных лимитов на "вложенной" основе, что позволит ЦБ по-прежнему ограничивать долю наиболее рискованных кредитов и займов, при этом кредитные организации и микрофинансовые организации смогут самостоятельно принимать решения о целесообразности увеличения доли менее рисковых кредитов за счет сокращения доли более рискованных кредитов. Также регулятор предлагает исключить кредиты с целью погашения другого долга, при соблюдении ряда условий, из-под действия макропруденциальных лимитов. "Возможность при необходимости объединить данные лимиты сделает систему чуть более гибкой, что может оказать легкий позитивный эффект. Однако поскольку наибольшую сложность в следовании МПЛ для МФО представляет выполнение ограничений по займам с ПДН 80%+, по которым верхний порог остается прежним, положительное влияние будет едва заметным", - отметил генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров. Что касается изменений, по его словам, в распределении лимитов по займам с ПДН 80%+ и 50-80%, здесь также не стоит ожидать весомого влияния меры на работу МФО. Если раньше лимит выдач составлял 15% по займам с ПДН 50-80% и 3% с ПДН 80%+, то теперь он составит 18% для займов с ПДН 50%+, из которых не более 3% с ПДН 80%+, добавил Макаров. Он также отметил, что текущие изменения в указании скорее имеют характер доработки в соответствии с реалиями рынка, нежели дополнительных ограничений. "Основное влияние, которое могут оказать данные меры - это повышение доступности для заемщиков МФО продуктов рефинансирования между кредиторами. Если ранее МФО могла не учитывать при расчете МПЛ займы, рефинансированные в своей компании, то теперь могут не учитываться и такие займы у других кредиторов", - уточнил Макаров. "Эти меры касаются прежде всего банковской сферы, оказывая минимальное воздействие на рынок микрофинансовых организаций. При этом банкам разрешается рефинансировать кредиты, изначально выданные МФО, и такие операции не будут влиять на показатели макропруденциальных лимитов. Несмотря на это, отток клиентов из МФО в банки маловероятен, ведь проценты по займам в МФО жестко регулируются Центральным банком и не зависят от ставки рефинансирования", - пояснил генеральный директор микрокредитной компании "А Деньги" Олег Гришин. Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов сообщил, что основное изменение в предлагаемых поправках - введение "вложенных" макропруденциальных лимитов на выдачу потребительских кредитов, с пересекающимися интервалами характеристик. "Это позволит банкам более гибко управлять рисками, увеличивая выдачи менее рискованных ссуд за счет сокращения выдач более рискованных ссуд. Так как рост в одной категории будет происходить за счет снижения выдач в другой категории, общий уровень кредитования, скорее всего, не поменяется как-то заметно, но такой механизм позволит сократить долю наиболее рискованных ссуд, с самой большой вероятностью дефолта", - уточнил он. Додонов добавил, что поправки также разрешат банкам при расчете МПЛ не учитывать кредиты, которые пойдут на погашение долгов перед другими кредитными организациями, в том числе МФО, при определенных условиях. "Это должно будет упростить закредитованным заемщикам рефинансирование своей задолженности, если при этом будет снижаться их долговая нагрузка", - сообщил аналитик. В пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР" отметили, что многое из заявленного ранее предлагалось участниками рынка и подобные предложения - это обобщение накопленного опыта использования МПЛ как инструмента контроля долговой нагрузки. "Поэтому подобные уточнения необходимы. Сейчас мы проводим опрос среди наших членов по поводу данной инициативы", - уточнили там. "Банковские МФО могут показывать рост просто за счёт увеличения уровня отказов заемщикам со стороны головных структур. Одновременно МФО маркетплейсов находятся на относительно ранней стадии развития, а также имеют более широкие возможности выдавать кредиты онлайн, что позволяет им наращивать быстро портфель за счёт низкой базы и продаж самих маркетплейсов. Продуктовая линейка МФО остаётся традиционной и вряд ли будет претерпевать существенные изменения", - сообщил руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

