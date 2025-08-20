https://1prime.ru/20250820/ekonomika-860998771.html

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Гана разрешит иностранные инвестиции любого объема, чтобы привлечь зарубежный капитал в страну, цитирует ганский портал Graphic Online президента Джона Драмани Махаму. "В новой редакции закона о Центре привлечения инвестиций (GIPC) мы уберем нижнюю границу объема иностранных вложений. Это позволит всем инвесторам, каким бы количеством денег они ни располагали - хоть 100 тысяч долларов, хоть 50 тысяч – приехать в Гану и начать свое дело", - заявил лидер Ганы 19 августа в рамках выступления на Токийском международном форуме развития Африки (TICAD-9) в городе Иокогама. Ганский закон о Центре привлечения инвестиций в редакции от 2013 года содержит требования к минимальной сумме инвестиций для иностранных граждан. При условии, что компания создается совместно с гражданином Ганы, имеющим в собственности не менее 10% совместного предприятия, необходимо инвестировать минимум 200 тысяч долларов в виде денежных средств либо капитальных товаров. В случае, если гражданин Ганы не является соучредителем компании, требуется вложить не менее 500 тысяч долларов. В предприятие, занимающееся торговлей, закон предписывает инвестировать не менее миллиона долларов. Указанные ограничения не применялись к предпринимателям, находящимся в браке с гражданами Ганы более 5 лет либо имеющим постоянный вид на жительство.

