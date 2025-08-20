Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гана разрешит иностранные инвестиции любого объема - 20.08.2025
Гана разрешит иностранные инвестиции любого объема
бизнес
мировая экономика
гана
в мире
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Гана разрешит иностранные инвестиции любого объема, чтобы привлечь зарубежный капитал в страну, цитирует ганский портал Graphic Online президента Джона Драмани Махаму. "В новой редакции закона о Центре привлечения инвестиций (GIPC) мы уберем нижнюю границу объема иностранных вложений. Это позволит всем инвесторам, каким бы количеством денег они ни располагали - хоть 100 тысяч долларов, хоть 50 тысяч – приехать в Гану и начать свое дело", - заявил лидер Ганы 19 августа в рамках выступления на Токийском международном форуме развития Африки (TICAD-9) в городе Иокогама. Ганский закон о Центре привлечения инвестиций в редакции от 2013 года содержит требования к минимальной сумме инвестиций для иностранных граждан. При условии, что компания создается совместно с гражданином Ганы, имеющим в собственности не менее 10% совместного предприятия, необходимо инвестировать минимум 200 тысяч долларов в виде денежных средств либо капитальных товаров. В случае, если гражданин Ганы не является соучредителем компании, требуется вложить не менее 500 тысяч долларов. В предприятие, занимающееся торговлей, закон предписывает инвестировать не менее миллиона долларов. Указанные ограничения не применялись к предпринимателям, находящимся в браке с гражданами Ганы более 5 лет либо имеющим постоянный вид на жительство.
бизнес, мировая экономика, гана, в мире
18:51 20.08.2025
 
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Гана разрешит иностранные инвестиции любого объема, чтобы привлечь зарубежный капитал в страну, цитирует ганский портал Graphic Online президента Джона Драмани Махаму.
"В новой редакции закона о Центре привлечения инвестиций (GIPC) мы уберем нижнюю границу объема иностранных вложений. Это позволит всем инвесторам, каким бы количеством денег они ни располагали - хоть 100 тысяч долларов, хоть 50 тысяч – приехать в Гану и начать свое дело", - заявил лидер Ганы 19 августа в рамках выступления на Токийском международном форуме развития Африки (TICAD-9) в городе Иокогама.
Ганский закон о Центре привлечения инвестиций в редакции от 2013 года содержит требования к минимальной сумме инвестиций для иностранных граждан. При условии, что компания создается совместно с гражданином Ганы, имеющим в собственности не менее 10% совместного предприятия, необходимо инвестировать минимум 200 тысяч долларов в виде денежных средств либо капитальных товаров. В случае, если гражданин Ганы не является соучредителем компании, требуется вложить не менее 500 тысяч долларов. В предприятие, занимающееся торговлей, закон предписывает инвестировать не менее миллиона долларов.
Указанные ограничения не применялись к предпринимателям, находящимся в браке с гражданами Ганы более 5 лет либо имеющим постоянный вид на жительство.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Минфин оценил механизм гарантий РФ для новых иностранных инвестиций
14 августа, 14:36
 
