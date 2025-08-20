https://1prime.ru/20250820/ekonomika-860998935.html

Российский рынок акций снизился на 0,84 процента

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,84%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,84%, до 2 940,78 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,75%, до 1 216,96 пункта, долларовый РТС - на 0,54%, до 1 156,5 пункта.

