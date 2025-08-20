https://1prime.ru/20250820/ekonomika-860998935.html
Российский рынок акций снизился на 0,84 процента
Российский рынок акций снизился на 0,84 процента - 20.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,84 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,84%, следует из данных Московской биржи. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T18:54+0300
2025-08-20T18:54+0300
2025-08-20T18:59+0300
рынок
акции
россия
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился на 0,84%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,84%, до 2 940,78 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,75%, до 1 216,96 пункта, долларовый РТС - на 0,54%, до 1 156,5 пункта.
https://1prime.ru/20250820/ekonomika-860997307.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций снизился на 0,84 процента
Российский рынок акций снизился на 0,84% по итогам основных торгов