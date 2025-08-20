Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,44 процента - 20.08.2025
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,44 процента
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,44 процента - 20.08.2025, ПРАЙМ
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,44 процента
Средняя розничная цена бензина в России с 11 по 18 августа выросла на 0,44%, или на 27 копеек - до 61,71 рубля за литр, при этом дизельное топливо подешевело на | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T19:01+0300
2025-08-20T19:04+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 11 по 18 августа выросла на 0,44%, или на 27 копеек - до 61,71 рубля за литр, при этом дизельное топливо подешевело на 0,07%, или на 5 копеек - до 71,45 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,4%, или на 25 копеек - до 61,44 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,01%, или на 1 копейку, до 71,5 рубля за литр.Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,43% - до 58,48 рубля за литр, Аи-95 - на 0,47%, до 63,82 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,12% - до 84,68 рубля. Общая дефляция в стране с 12 по 18 августа составила 0,04%.Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 77 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Калужской области (+2,3%) и Дагестане (+2%). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2% и 0,1% соответственно.Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило на прошлой неделе правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября.Кроме того, Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго провести работу с регионами, где отмечен рост цен на АЗС, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера от 14 августа (есть в распоряжении РИА Новости). Также ведомства должны проанализировать причины существенных отклонений в ценах топлива в новых регионах.Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно.
рф, калужская область, россия, дагестан, москва, александр новак, росстат
РФ, Калужская область, РОССИЯ, Дагестан, МОСКВА, Александр Новак, Росстат
19:01 20.08.2025 (обновлено: 19:04 20.08.2025)
 
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,44 процента

Средняя розничная цена бензина в России с 11 по 18 августа выросла на 0,44%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 11 по 18 августа выросла на 0,44%, или на 27 копеек - до 61,71 рубля за литр, при этом дизельное топливо подешевело на 0,07%, или на 5 копеек - до 71,45 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.
Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,4%, или на 25 копеек - до 61,44 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,01%, или на 1 копейку, до 71,5 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,43% - до 58,48 рубля за литр, Аи-95 - на 0,47%, до 63,82 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,12% - до 84,68 рубля. Общая дефляция в стране с 12 по 18 августа составила 0,04%.
Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 77 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Калужской области (+2,3%) и Дагестане (+2%). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2% и 0,1% соответственно.
Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило на прошлой неделе правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября.
Кроме того, Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго провести работу с регионами, где отмечен рост цен на АЗС, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера от 14 августа (есть в распоряжении РИА Новости). Также ведомства должны проанализировать причины существенных отклонений в ценах топлива в новых регионах.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно.
