Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,44 процента

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 11 по 18 августа выросла на 0,44%, или на 27 копеек - до 61,71 рубля за литр, при этом дизельное топливо подешевело на 0,07%, или на 5 копеек - до 71,45 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,4%, или на 25 копеек - до 61,44 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,01%, или на 1 копейку, до 71,5 рубля за литр.Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,43% - до 58,48 рубля за литр, Аи-95 - на 0,47%, до 63,82 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,12% - до 84,68 рубля. Общая дефляция в стране с 12 по 18 августа составила 0,04%.Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 77 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Калужской области (+2,3%) и Дагестане (+2%). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2% и 0,1% соответственно.Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило на прошлой неделе правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября.Кроме того, Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго провести работу с регионами, где отмечен рост цен на АЗС, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера от 14 августа (есть в распоряжении РИА Новости). Также ведомства должны проанализировать причины существенных отклонений в ценах топлива в новых регионах.Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно.

