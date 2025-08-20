https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861000037.html

Курс юаня остался на уровне 11,15 рубля

Курс юаня остался на уровне 11,15 рубля - 20.08.2025, ПРАЙМ

Курс юаня остался на уровне 11,15 рубля

Рубль не продемонстрировал ярко выраженной динамики к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды, следует из данных торговой площадки. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T19:06+0300

2025-08-20T19:06+0300

2025-08-20T19:26+0300

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ede9b7a8fabba6a173322141307353fe.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль не продемонстрировал ярко выраженной динамики к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды, следует из данных торговой площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился, оставшись на уровне 11,15 рубля.Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,9%, до 67,04 доллара за баррель.НеопределенностьКитайская валюта в течение торгов двигалась в диапазоне 11,11-11,17 рубля."Рубль, похоже, начал получать локальную поддержку от приближения фискальных платежей, их пики придутся на 25 и 28 августа. Часть компаний заблаговременно готовятся к налоговому периоду, продавая дополнительные объемы валюты. Доллар сегодня опускался к 80, юань – к 11,11 рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".При этом внешняя конъюнктура снова характеризуется неопределенностью, на этом фоне индекс гособлигаций RGBI понес потери и опустился ниже 122 пунктов, добавляет он.Геополитика остается на авансцене, но к ее влиянию добавляются проходящий налоговый период и перепады настроений в секторе нефти, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".Прогнозы"В целом баланс факторов смещается не в пользу российской валюты – ключевая ставка в сентябре может быть понижена до 16%, импорт и спрос потребителей начинают восстанавливаться, профицит платежного баланса снижается. Наш прогноз доллара на уровне 82 рублей в начале осени и ближе к 90 к концу года не отменяется", - говорит Шепелев.Краткосрочно при поддержке локальных факторов курс может удерживаться около 80 рублей за доллар, юань может временно отойти ниже 11,1 рубля, заключает он."Если появится больше конкретики по геополитической деэскалации и снятию антироссийских санкций, курс рубля может приблизиться к нижней границе коридора 79-82 рубля для доллара и 10,9-11,4 рубля для юаня", - отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая".

https://1prime.ru/20250820/rosstat-860999809.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок