Курс юаня остался на уровне 11,15 рубля - 20.08.2025
Курс юаня остался на уровне 11,15 рубля
Курс юаня остался на уровне 11,15 рубля - 20.08.2025
Курс юаня остался на уровне 11,15 рубля
Рубль не продемонстрировал ярко выраженной динамики к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды, следует из данных торговой площадки. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T19:06+0300
2025-08-20T19:26+0300
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ede9b7a8fabba6a173322141307353fe.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль не продемонстрировал ярко выраженной динамики к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды, следует из данных торговой площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился, оставшись на уровне 11,15 рубля.Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,9%, до 67,04 доллара за баррель.НеопределенностьКитайская валюта в течение торгов двигалась в диапазоне 11,11-11,17 рубля."Рубль, похоже, начал получать локальную поддержку от приближения фискальных платежей, их пики придутся на 25 и 28 августа. Часть компаний заблаговременно готовятся к налоговому периоду, продавая дополнительные объемы валюты. Доллар сегодня опускался к 80, юань – к 11,11 рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".При этом внешняя конъюнктура снова характеризуется неопределенностью, на этом фоне индекс гособлигаций RGBI понес потери и опустился ниже 122 пунктов, добавляет он.Геополитика остается на авансцене, но к ее влиянию добавляются проходящий налоговый период и перепады настроений в секторе нефти, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".Прогнозы"В целом баланс факторов смещается не в пользу российской валюты – ключевая ставка в сентябре может быть понижена до 16%, импорт и спрос потребителей начинают восстанавливаться, профицит платежного баланса снижается. Наш прогноз доллара на уровне 82 рублей в начале осени и ближе к 90 к концу года не отменяется", - говорит Шепелев.Краткосрочно при поддержке локальных факторов курс может удерживаться около 80 рублей за доллар, юань может временно отойти ниже 11,1 рубля, заключает он."Если появится больше конкретики по геополитической деэскалации и снятию антироссийских санкций, курс рубля может приблизиться к нижней границе коридора 79-82 рубля для доллара и 10,9-11,4 рубля для юаня", - отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
2025
1920
1920
true
рынок
Рынок
19:06 20.08.2025 (обновлено: 19:26 20.08.2025)
 
Курс юаня остался на уровне 11,15 рубля

Курс юаня по итогам торгов среды остался на уровне 11,15 рубля

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль не продемонстрировал ярко выраженной динамики к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился, оставшись на уровне 11,15 рубля.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,9%, до 67,04 доллара за баррель.

Неопределенность

Китайская валюта в течение торгов двигалась в диапазоне 11,11-11,17 рубля.
"Рубль, похоже, начал получать локальную поддержку от приближения фискальных платежей, их пики придутся на 25 и 28 августа. Часть компаний заблаговременно готовятся к налоговому периоду, продавая дополнительные объемы валюты. Доллар сегодня опускался к 80, юань – к 11,11 рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
При этом внешняя конъюнктура снова характеризуется неопределенностью, на этом фоне индекс гособлигаций RGBI понес потери и опустился ниже 122 пунктов, добавляет он.
Геополитика остается на авансцене, но к ее влиянию добавляются проходящий налоговый период и перепады настроений в секторе нефти, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Прогнозы

"В целом баланс факторов смещается не в пользу российской валюты – ключевая ставка в сентябре может быть понижена до 16%, импорт и спрос потребителей начинают восстанавливаться, профицит платежного баланса снижается. Наш прогноз доллара на уровне 82 рублей в начале осени и ближе к 90 к концу года не отменяется", - говорит Шепелев.
Краткосрочно при поддержке локальных факторов курс может удерживаться около 80 рублей за доллар, юань может временно отойти ниже 11,1 рубля, заключает он.
"Если появится больше конкретики по геополитической деэскалации и снятию антироссийских санкций, курс рубля может приблизиться к нижней границе коридора 79-82 рубля для доллара и 10,9-11,4 рубля для юаня", - отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Цены производителей промышленных товаров в России выросли на 0,9 процента
