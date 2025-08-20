https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861000308.html
Petrobras ищет подрядчиков для строительства завода по производству топлива
2025-08-20T19:11+0300
промышленность
бразилия
petrobras
в мире
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83506/94/835069442_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_ae0fc4be6fa27374ee5a21af22d52762.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras начала искать подрядчиков для строительства своего первого завода по производству дизеля из гидрированного растительного масла и компонента для создания экологического авиационного топлива, говорится в заявлении на сайте компании. По данным компании, речь идет о строительстве завода в бразильском муниципалитете Кубатан штата Сан-Паулу, которое должно начаться в конце 2026 года. Компания прогнозирует, что завод сможет обрабатывать примерно 950 тысяч тонн материалов растительного происхождения и животных жиров в год. "Petrobras начала процесс заключения контрактов по строительству первого завода по производству BioQAV (компонента для производства экологического авиационного топлива - ред.) и возобновляемого дизельного топлива,... который будет построен... в Кубатане", - говорится в сообщении. Компания сделала для проекта пять пакетов контрактов, для которых будут проводиться тендеры. Например, Petrobras уже начала проводить тендер для создания блока предварительной обработки топлива, который предназначен для удаления примесей для последующей переработки в возобновляемое дизельное топливо. Компания ожидает, что контракты на строительства завода будут подписаны во второй половине 2026 года. Petrobras - энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.
бразилия
