Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В правительстве Румынии рассказали о мерах по экономии госбюджета - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861000755.html
В правительстве Румынии рассказали о мерах по экономии госбюджета
В правительстве Румынии рассказали о мерах по экономии госбюджета - 20.08.2025, ПРАЙМ
В правительстве Румынии рассказали о мерах по экономии госбюджета
Правительство Румынии готовится взять на себя ответственность за второй пакет мер по экономии средств госбюджета, скорее всего, это произойдет уже на следующей... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T19:21+0300
2025-08-20T19:21+0300
мировая экономика
румыния
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/37/841393754_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0781b609c87dd53dd39258fd7fe4eef7.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство Румынии готовится взять на себя ответственность за второй пакет мер по экономии средств госбюджета, скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе, заявил председатель сената Мирча Абрудян. Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за первый пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников. "Второй пакет мер находится на стадии рассмотрения, он одобрен правительством. Еще ведутся переговоры для устранения определенных неясностей и окончательного согласования деталей пакета, ответственность за который правительство возьмет на себя, скорее всего, на следующей неделе", - заявил Абрудян журналистам в среду. По его словам, в обсуждении второго пакета мер по экономии участвовали министры от всех партий, входящих в правящую коалицию. В связи с этим он выразил сомнение, что какая-либо из партий коалиции решит выступить против. При этом сенатор от оппозиционной партии "Альянс за спасение румын" Петришор Петю заявил, что оппозиция намерена вынести вотум недоверия кабмину. "Вынесение вотума недоверия — это право оппозиции. Я не думаю, что кто-либо в коалиции проголосует за вотум недоверия собственному правительству", - отметил на это глава сената Абрудян. Оппозиция Румынии недовольна тем, что второй пакет мер по экономии затронет интересы бизнес-среды и среднего класса. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
https://1prime.ru/20250813/minfin-860656589.html
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/37/841393754_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_48b0842d4569ff6f43c2bcc3fe4ee264.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, румыния
Мировая экономика, РУМЫНИЯ
19:21 20.08.2025
 
В правительстве Румынии рассказали о мерах по экономии госбюджета

Правительство Румынии может взять ответственность за 2-ой пакет мер по экономии госбюджета

© Public Domain/ Arlington National CemeteryФлаг Румынии
Флаг Румынии
Флаг Румынии. Архивное фото
© Public Domain/ Arlington National Cemetery
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство Румынии готовится взять на себя ответственность за второй пакет мер по экономии средств госбюджета, скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе, заявил председатель сената Мирча Абрудян.
Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за первый пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников.
"Второй пакет мер находится на стадии рассмотрения, он одобрен правительством. Еще ведутся переговоры для устранения определенных неясностей и окончательного согласования деталей пакета, ответственность за который правительство возьмет на себя, скорее всего, на следующей неделе", - заявил Абрудян журналистам в среду.
По его словам, в обсуждении второго пакета мер по экономии участвовали министры от всех партий, входящих в правящую коалицию. В связи с этим он выразил сомнение, что какая-либо из партий коалиции решит выступить против.
При этом сенатор от оппозиционной партии "Альянс за спасение румын" Петришор Петю заявил, что оппозиция намерена вынести вотум недоверия кабмину.
"Вынесение вотума недоверия — это право оппозиции. Я не думаю, что кто-либо в коалиции проголосует за вотум недоверия собственному правительству", - отметил на это глава сената Абрудян.
Оппозиция Румынии недовольна тем, что второй пакет мер по экономии затронет интересы бизнес-среды и среднего класса.
Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Минфин оценил доходы бюджета России от налоговой реформы ОЭСР
13 августа, 09:06
 
Мировая экономикаРУМЫНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала