В правительстве Румынии рассказали о мерах по экономии госбюджета
В правительстве Румынии рассказали о мерах по экономии госбюджета
КИШИНЕВ, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство Румынии готовится взять на себя ответственность за второй пакет мер по экономии средств госбюджета, скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе, заявил председатель сената Мирча Абрудян. Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за первый пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников. "Второй пакет мер находится на стадии рассмотрения, он одобрен правительством. Еще ведутся переговоры для устранения определенных неясностей и окончательного согласования деталей пакета, ответственность за который правительство возьмет на себя, скорее всего, на следующей неделе", - заявил Абрудян журналистам в среду. По его словам, в обсуждении второго пакета мер по экономии участвовали министры от всех партий, входящих в правящую коалицию. В связи с этим он выразил сомнение, что какая-либо из партий коалиции решит выступить против. При этом сенатор от оппозиционной партии "Альянс за спасение румын" Петришор Петю заявил, что оппозиция намерена вынести вотум недоверия кабмину. "Вынесение вотума недоверия — это право оппозиции. Я не думаю, что кто-либо в коалиции проголосует за вотум недоверия собственному правительству", - отметил на это глава сената Абрудян. Оппозиция Румынии недовольна тем, что второй пакет мер по экономии затронет интересы бизнес-среды и среднего класса. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
