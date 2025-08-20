Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа остановит торги акциями "Лензолота" - 20.08.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа остановит торги акциями "Лензолота"
Мосбиржа остановит торги акциями "Лензолота" - 20.08.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа остановит торги акциями "Лензолота"
Московская биржа остановит торги акциями "Лензолото" в феврале 2026 года, следует из сообщения торговой площадки. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T19:25+0300
2025-08-20T19:25+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Московская биржа остановит торги акциями "Лензолото" в феврале 2026 года, следует из сообщения торговой площадки. Накануне Мосбиржа включила акции ликвидируемой компании "Лензолото" в сектор повышенного инвестиционного риска. "Об ограничении кодов расчетов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Лензолото" с 21.08.2025… С 20 февраля 2026 года нет допустимых кодов расчетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 21 августа текущего года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 18 февраля 2026 года. При этом 19 февраля следующего года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, уточняется в сообщении. Ранее в августе акционеры "Лензолота", дочернего предприятия "Полюса", которое не ведет деятельности и не имеет активов, утвердили решение о ликвидации компании. Тогда отмечалось, что соответствующая комиссия в течение полутора лет с момента принятия решения выполнит все необходимые действия, связанные с ликвидацией. "Полюс" (бывший тогда материнской компанией "Лензолота") в сентябре 2020 года решил консолидировать активы золотодобытчика. В результате ПАО "Лензолото" стало представлять собой оболочку для ЗДК "Лензолото", которое ведет добычу рассыпного золота в районе Бодайбо. ЗДК "Лензолото" была продана "Полюсом" неназванной группе инвесторов в апреле 2024 года, а ПАО "Лензолото" осталось у "Полюса", сохранив листинг на Московской бирже. При этом на балансе ПАО остаются фактически только денежные средства, которые в том числе распределяются на дивиденды.
19:25 20.08.2025
 
Мосбиржа остановит торги акциями "Лензолота"

Мосбиржа остановит торги акциями "Лензолота" в феврале 2026 года

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Московская биржа остановит торги акциями "Лензолото" в феврале 2026 года, следует из сообщения торговой площадки.
Накануне Мосбиржа включила акции ликвидируемой компании "Лензолото" в сектор повышенного инвестиционного риска.
"Об ограничении кодов расчетов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Лензолото" с 21.08.2025… С 20 февраля 2026 года нет допустимых кодов расчетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 21 августа текущего года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 18 февраля 2026 года. При этом 19 февраля следующего года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, уточняется в сообщении.
Ранее в августе акционеры "Лензолота", дочернего предприятия "Полюса", которое не ведет деятельности и не имеет активов, утвердили решение о ликвидации компании. Тогда отмечалось, что соответствующая комиссия в течение полутора лет с момента принятия решения выполнит все необходимые действия, связанные с ликвидацией.
"Полюс" (бывший тогда материнской компанией "Лензолота") в сентябре 2020 года решил консолидировать активы золотодобытчика. В результате ПАО "Лензолото" стало представлять собой оболочку для ЗДК "Лензолото", которое ведет добычу рассыпного золота в районе Бодайбо.
ЗДК "Лензолото" была продана "Полюсом" неназванной группе инвесторов в апреле 2024 года, а ПАО "Лензолото" осталось у "Полюса", сохранив листинг на Московской бирже. При этом на балансе ПАО остаются фактически только денежные средства, которые в том числе распределяются на дивиденды.
