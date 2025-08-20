https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861001214.html

Мосбиржа остановит торги акциями "Лензолота"

Мосбиржа остановит торги акциями "Лензолота" - 20.08.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа остановит торги акциями "Лензолота"

Московская биржа остановит торги акциями "Лензолото" в феврале 2026 года, следует из сообщения торговой площадки. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T19:25+0300

2025-08-20T19:25+0300

2025-08-20T19:25+0300

рынок

акции

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Московская биржа остановит торги акциями "Лензолото" в феврале 2026 года, следует из сообщения торговой площадки. Накануне Мосбиржа включила акции ликвидируемой компании "Лензолото" в сектор повышенного инвестиционного риска. "Об ограничении кодов расчетов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Лензолото" с 21.08.2025… С 20 февраля 2026 года нет допустимых кодов расчетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 21 августа текущего года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 18 февраля 2026 года. При этом 19 февраля следующего года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, уточняется в сообщении. Ранее в августе акционеры "Лензолота", дочернего предприятия "Полюса", которое не ведет деятельности и не имеет активов, утвердили решение о ликвидации компании. Тогда отмечалось, что соответствующая комиссия в течение полутора лет с момента принятия решения выполнит все необходимые действия, связанные с ликвидацией. "Полюс" (бывший тогда материнской компанией "Лензолота") в сентябре 2020 года решил консолидировать активы золотодобытчика. В результате ПАО "Лензолото" стало представлять собой оболочку для ЗДК "Лензолото", которое ведет добычу рассыпного золота в районе Бодайбо. ЗДК "Лензолото" была продана "Полюсом" неназванной группе инвесторов в апреле 2024 года, а ПАО "Лензолото" осталось у "Полюса", сохранив листинг на Московской бирже. При этом на балансе ПАО остаются фактически только денежные средства, которые в том числе распределяются на дивиденды.

https://1prime.ru/20250820/mer-861001057.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия