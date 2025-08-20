https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861002770.html

Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 95,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 95,4 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26221 с погашением в марте 2033 года на 17,68 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 38,171 миллиарда. Цена отсечения составила 73,95% от номинала, средневзвешенная цена - 74,0087% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 13,68% годовых, средневзвешенная доходность - 13,66% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26250 с погашением в июне 2037 года на 77,683 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 101,524 миллиарда. Цена отсечения составила 91,2369% от номинала, средневзвешенная цена - 91,3067% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 13,95% годовых, средневзвешенная доходность - 13,94% годовых. "На этой неделе на аукционах Минфина наблюдается умеренный спрос вследствие существенного снижения доходностей на долговом рынке на фоне произошедшего ралли. Поддержку рыночным настроениям оказывают положительные новости относительно геополитики", – говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. При этом ограничивающим фактором выступает рост инфляционных ожиданий населения с 13% в июле до 13,5% в августе, что стало максимальным значением с февраля этого года. Этот показатель остается важным индикатором для решений Банка России по ключевой ставке. После публикации данных началась коррекция, преимущественно в долгосрочных гособлигациях, добавил эксперт. Аукцион по размещению ОФЗ 26221 прошел с премией по средневзвешенной доходности к среднему уровню вторичного рынка в размере 8 базисных пунктов, аукцион по размещению ОФЗ 26250 - с премией в размере 10 базисных пунктов, оценил главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Минфин РФ по итогам восьми прошедших в июле - августе аукционных дней разместил гособлигации на 1,04 триллиона рублей, обеспечив на 69,4% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей, отметил Ермак.

