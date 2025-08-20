Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 95,4 миллиарда рублей - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861002770.html
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 95,4 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 95,4 миллиарда рублей - 20.08.2025, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 95,4 миллиарда рублей
Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 95,4 миллиарда рублей по... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T19:47+0300
2025-08-20T19:47+0300
рынок
финансы
россия
минфин
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 95,4 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26221 с погашением в марте 2033 года на 17,68 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 38,171 миллиарда. Цена отсечения составила 73,95% от номинала, средневзвешенная цена - 74,0087% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 13,68% годовых, средневзвешенная доходность - 13,66% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26250 с погашением в июне 2037 года на 77,683 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 101,524 миллиарда. Цена отсечения составила 91,2369% от номинала, средневзвешенная цена - 91,3067% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 13,95% годовых, средневзвешенная доходность - 13,94% годовых. "На этой неделе на аукционах Минфина наблюдается умеренный спрос вследствие существенного снижения доходностей на долговом рынке на фоне произошедшего ралли. Поддержку рыночным настроениям оказывают положительные новости относительно геополитики", – говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. При этом ограничивающим фактором выступает рост инфляционных ожиданий населения с 13% в июле до 13,5% в августе, что стало максимальным значением с февраля этого года. Этот показатель остается важным индикатором для решений Банка России по ключевой ставке. После публикации данных началась коррекция, преимущественно в долгосрочных гособлигациях, добавил эксперт. Аукцион по размещению ОФЗ 26221 прошел с премией по средневзвешенной доходности к среднему уровню вторичного рынка в размере 8 базисных пунктов, аукцион по размещению ОФЗ 26250 - с премией в размере 10 базисных пунктов, оценил главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Минфин РФ по итогам восьми прошедших в июле - августе аукционных дней разместил гособлигации на 1,04 триллиона рублей, обеспечив на 69,4% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей, отметил Ермак.
https://1prime.ru/20250820/rossiya-861002070.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, россия, минфин, банк россия
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин, банк Россия
19:47 20.08.2025
 
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 95,4 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ с купонным доходом 2 серий на 95,4 миллиарда рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 95,4 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26221 с погашением в марте 2033 года на 17,68 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 38,171 миллиарда. Цена отсечения составила 73,95% от номинала, средневзвешенная цена - 74,0087% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 13,68% годовых, средневзвешенная доходность - 13,66% годовых.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26250 с погашением в июне 2037 года на 77,683 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 101,524 миллиарда. Цена отсечения составила 91,2369% от номинала, средневзвешенная цена - 91,3067% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 13,95% годовых, средневзвешенная доходность - 13,94% годовых.
"На этой неделе на аукционах Минфина наблюдается умеренный спрос вследствие существенного снижения доходностей на долговом рынке на фоне произошедшего ралли. Поддержку рыночным настроениям оказывают положительные новости относительно геополитики", – говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.
При этом ограничивающим фактором выступает рост инфляционных ожиданий населения с 13% в июле до 13,5% в августе, что стало максимальным значением с февраля этого года. Этот показатель остается важным индикатором для решений Банка России по ключевой ставке. После публикации данных началась коррекция, преимущественно в долгосрочных гособлигациях, добавил эксперт.
Аукцион по размещению ОФЗ 26221 прошел с премией по средневзвешенной доходности к среднему уровню вторичного рынка в размере 8 базисных пунктов, аукцион по размещению ОФЗ 26250 - с премией в размере 10 базисных пунктов, оценил главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
Минфин РФ по итогам восьми прошедших в июле - августе аукционных дней разместил гособлигации на 1,04 триллиона рублей, обеспечив на 69,4% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей, отметил Ермак.
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Минэнерго ожидает снижения волатильности оптовых цен на топливо
19:38
 
РынокФинансыРОССИЯМинфинбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала