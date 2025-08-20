https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861003298.html

Биржи Европы закрылись без четкой динамики

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись без четкой динамики после публикации статистики о потребительских ценах в Великобритании и еврозоне, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 1,08% - до 9 288,14 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,08% - до 7 973,03 пункта, немецкий DAX - на 0,6%, до 24 276,97 пункта. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до 3,8% с 3,6% месяцем ранее, аналитики прогнозировали показатель на уровне в 3,7%. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,1% после увеличения на 0,3% месяцем ранее, в то время как ожидалось их снижение. Кроме того, годовая инфляция в еврозоне за прошедший месяц, согласно окончательной оценке, осталась на уровне июня в 2%, что совпало с предварительными данными. В месячном выражении потребительские цены не изменились, что также совпало с предварительной оценкой. В четверг будут опубликованы предварительные данные о композитном индексе деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран европейского валютного блока, который, как ожидается, в августе снизился до 50,7 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

