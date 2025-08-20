https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861004453.html
Минэкономики Белоруссии прогнозирует рост ВВП на уровне 2,8 процента
2025-08-20T20:28+0300
мировая экономика
белоруссия
александр лукашенко
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_0:180:2327:1489_1920x0_80_0_0_5bdbecd3721377e1269216d3ab8cd8e3.jpg
МИНСК, 20 авг – ПРАЙМ. Прирост ВВП Белоруссии в будущем году запланирован на уровне 2,8%, сообщила пресс-служба минэкономики страны. Согласно ее сообщению, опубликованному на сайте министерства, министр экономики Юрий Чеботарь в среду выступил с докладом на заседании совета министров по рассмотрению прогноза социально-экономического развития страны на будущий год. "Как отметил глава экономического ведомства, основные параметры развития сформированы с учетом внешних и внутренних факторов и синхронизированы с программой социально-экономического развития до 2030 года. Рост ВВП запланирован на уровне 2,8%, инвестиций – на 3,1%, экспорта – на 3,7%", - говорится в сообщении. Со ссылкой на слова министра подчеркивается, что задачи прогноза-2026 будут достигаться за счет выполнения производственной, инвестиционной и экспортной программ. "Такая динамика будет обеспечена как за счет реального сектора, так и реализации потенциала сферы услуг, в первую очередь, туризма и IT. Для этого предусмотрен ряд стимулирующих мер по развитию необходимой инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова министра. Глава ведомства также отметил, что экспортная стратегия нацелена на увеличение поставок товаров и услуг на 3,7%, а акцент будет сделан на опережающем росте экспорта услуг. "Безусловным приоритетом остается снижение зависимости от одного рынка. Для этого продолжим работу по наращиванию продаж в страны СНГ и "дальней дуги". При этом мы нацелены сохранить свое присутствие для ключевом для нас российском рынке", – подчеркнул Чеботарь. Глава экономического ведомства также рассказал об инвестиционных планах. "Приоритетными направлениями инвестиций остаются строительство жилья, в том числе арендного, развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Две трети от общего планируемого объема инвестиций пойдет на реализацию коммерческих проектов и техперевооружение предприятий", - сказал он. Министр отметил, что сформирован пул из более 600 инвестиционных проектов. "Предусмотрена реализация более 10 крупных инвестпроектов, порядка 100 проектов "Региональной инициативы", завершение начатых в предыдущие годы проектов концепции "Один район – один проект", а также интеграционных и импортозамещающих: это еще порядка 120 проектов", – сообщил Чеботарь. Он добавил, что выполнение производственной, инвестиционной и экспортной программ позволит обеспечить в 2026 году рост реальных доходов населения на 4,8%. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил своим указом важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2025 год, включая рост ВВП на 4,1% и инфляцию не более 5%. Внутренний валовый продукт Белоруссии в 2024 году увеличился на 4%.
мировая экономика, белоруссия, александр лукашенко, снг
