Задолженность по зарплатам в России снизилась на 37,2 процента от максимума - 20.08.2025, ПРАЙМ
Задолженность по зарплатам в России снизилась на 37,2 процента от максимума
Задолженность по зарплатам в России снизилась на 37,2 процента от максимума - 20.08.2025, ПРАЙМ
Задолженность по зарплатам в России снизилась на 37,2 процента от максимума
Размер задолженности по заработным платам в России в июле уменьшился относительно максимального за 2025 год значения в мае на 37,2%, сообщил исполняющий... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T21:17+0300
2025-08-20T21:17+0300
россия
росстат
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Размер задолженности по заработным платам в России в июле уменьшился относительно максимального за 2025 год значения в мае на 37,2%, сообщил исполняющий обязанности директора ВНИИ труда Владимир Смирнов. Согласно данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в России на конец июля составила 1,04 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 10,2%. "Несмотря на увеличение задолженности в июле 2025 года на 10,2% к предыдущему периоду (июню 2025 года), по сравнению с маем ее величина снизилась на 37,2%", - сказал Смирнов, чьи слова приводит пресс-служба ВНИИ труда. Он отметил, что пик задолженности по зарплатам за 2025 год был зафиксирован в мае. Общий объем просроченной задолженности на конец месяца составил почти 1,7 миллиарда рублей, что составляет 0,04% от общего фонда начисленной заработной платы за май в стране. "Доля работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, составляет менее 1% в 2025 году. Например, в мае 2025 года численность работников составляла 7,1 тысячи человек, а в июне – 4,1 тысячи человек, из которых около 50% и 40% соответственно относились к работникам строительства, а 11,5% и 17,1% – к работникам обрабатывающих производств", - уточнил Смирнов.
россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
21:17 20.08.2025
 
Задолженность по зарплатам в России снизилась на 37,2 процента от максимума

Задолженность по зарплатам в России в июле снизилась на 37,2% от максимума

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Размер задолженности по заработным платам в России в июле уменьшился относительно максимального за 2025 год значения в мае на 37,2%, сообщил исполняющий обязанности директора ВНИИ труда Владимир Смирнов.
Согласно данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в России на конец июля составила 1,04 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 10,2%.
"Несмотря на увеличение задолженности в июле 2025 года на 10,2% к предыдущему периоду (июню 2025 года), по сравнению с маем ее величина снизилась на 37,2%", - сказал Смирнов, чьи слова приводит пресс-служба ВНИИ труда.
Он отметил, что пик задолженности по зарплатам за 2025 год был зафиксирован в мае. Общий объем просроченной задолженности на конец месяца составил почти 1,7 миллиарда рублей, что составляет 0,04% от общего фонда начисленной заработной платы за май в стране.
"Доля работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, составляет менее 1% в 2025 году. Например, в мае 2025 года численность работников составляла 7,1 тысячи человек, а в июне – 4,1 тысячи человек, из которых около 50% и 40% соответственно относились к работникам строительства, а 11,5% и 17,1% – к работникам обрабатывающих производств", - уточнил Смирнов.
