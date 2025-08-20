https://1prime.ru/20250820/ekonomika-861007959.html

Доля юаня в расчетах через SWIFT остается стабильной

Доля юаня в расчетах через SWIFT остается стабильной

рынок

финансы

swift

мировая экономика

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам июля оставалась стабильной уже третий месяц подряд, обратило внимание РИА Новости, изучив данные системы. В июле она составила 2,88%, такой же была в июне и примерно такой же - в мае (2,89%). Такую стабильность юаня на протяжении целого квартала система фиксирует впервые с весны 2022 года - тогда его доля колебалась вокруг отметки в 2,15%. Доля доллара за месяц незначительно выросла, поднявшись на 0,75 процентного пункта - до 47,94%. Евро же, напротив, слегка снизился, опустившись на 0,76 процентного пункта, до 23,11%. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

