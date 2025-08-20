Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля юаня в расчетах через SWIFT остается стабильной - 20.08.2025
Доля юаня в расчетах через SWIFT остается стабильной
рынок
финансы
swift
мировая экономика
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам июля оставалась стабильной уже третий месяц подряд, обратило внимание РИА Новости, изучив данные системы. В июле она составила 2,88%, такой же была в июне и примерно такой же - в мае (2,89%). Такую стабильность юаня на протяжении целого квартала система фиксирует впервые с весны 2022 года - тогда его доля колебалась вокруг отметки в 2,15%. Доля доллара за месяц незначительно выросла, поднявшись на 0,75 процентного пункта - до 47,94%. Евро же, напротив, слегка снизился, опустившись на 0,76 процентного пункта, до 23,11%. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
Доля юаня в расчетах через SWIFT остается стабильной

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам июля оставалась стабильной уже третий месяц подряд, обратило внимание РИА Новости, изучив данные системы.
В июле она составила 2,88%, такой же была в июне и примерно такой же - в мае (2,89%).
Такую стабильность юаня на протяжении целого квартала система фиксирует впервые с весны 2022 года - тогда его доля колебалась вокруг отметки в 2,15%.
Доля доллара за месяц незначительно выросла, поднявшись на 0,75 процентного пункта - до 47,94%.
Евро же, напротив, слегка снизился, опустившись на 0,76 процентного пункта, до 23,11%.
Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
