Экс-глава МИД Австрии оценила возможность встречи Путина и Трампа

Экс-глава МИД Австрии оценила возможность встречи Путина и Трампа

2025-08-20T04:02+0300

2025-08-20T04:02+0300

2025-08-20T04:02+0300

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Москва стала бы хорошей переговорной площадкой для продолжения дискуссий по украинскому урегулированию после встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в американском Анкоридже, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом. "Полагаю, было бы логично, чтобы это была Москва, поскольку президент (РФ Владимир – ред.) Путин посетил США, американскую военную базу, там его приветствовали со всем положенным по протоколу уважением. И мы наблюдали хорошую атмосферу, мы наблюдали доверие. Так что следующая встреча должна быть в Москве", - полагает собеседница агентства. Как отметила Кнайсль, на трехсторонней встрече, которая могла бы пройти в Москве, уже может быть подписано какое-нибудь соглашение, приближающее урегулирование украинского кризиса. "Кроме того, в Европе нет нейтральной площадки для встречи. Есть, конечно, ОАЭ, Стамбул, они предоставляют хорошие (посреднические - ред.) услуги. Но я думаю, зачем встречаться в странах арабского мира для такой встречи? Зачем встречаться в Турции? Это европейская проблема, встретьтесь в Москве", - резюмировала она. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

