https://1prime.ru/20250820/eks-podpolkovnik-860952561.html

Экс-подполковник СБУ рассказал о вывозе украинских детей на Запад

Экс-подполковник СБУ рассказал о вывозе украинских детей на Запад - 20.08.2025, ПРАЙМ

Экс-подполковник СБУ рассказал о вывозе украинских детей на Запад

Украинские дети стали таким же товаром, как оружие, их тысячами вывозят на Запад для педофилов и трансплантологов, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T03:17+0300

2025-08-20T03:17+0300

2025-08-20T03:17+0300

общество

экономика

украина

запад

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

сбу

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860952561.jpg?1755649043

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Украинские дети стали таким же товаром, как оружие, их тысячами вывозят на Запад для педофилов и трансплантологов, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "На Украине дети стали товаром. Таким же товаром, как машины, оружие, бензин. Продают их, продают массово, продают куда угодно, не интересуясь даже их дальнейшей судьбой, лишь бы платили. Увы, это жуткая реальность, в которой мы оказались", - заявил Прозоров РИА Новости, ссылаясь на данные собственных расследований и на документы, которые попадали ему в руки во время его службы в СБУ. По словам Прозорова, большая часть этих детей бесконтрольно вывозится на Запад различными фондами под предлогом спасения их из зоны боевых действий. Контроль за этим процессом осложняется тем, что в нем участвует большое количество различных организаций. Среди самых известных, по данным Прозорова - "Феникс" и "Белые ангелы". "Каждый раз, когда украинская власть заявляет, что из таких-то районов надо эвакуироваться мирному населению, в том числе они требуют в угрожающем порядке, в обязательном порядке эвакуировать детей. Вот эти структуры, которые "Феникс" и "Белые Ангелы" на Украине действуют - они связаны с вот этими преступными сообществами, которые занимаются продажей детей и вывозом за границу. Они силой забирают у родителей детей", - рассказал Прозоров. Он отметил, что счет похищенным детям с трудом поддается оценке, тем более, что такой статистики никто не ведет и судьбу детей не отслеживает. По его данным, только по состоянию на 2023 год СБУ говорила о том, что судьба 10 тысяч украинских детей, вывезенных на Запад, остается неизвестной. С тех пор эта цифра только увеличилась, подчеркнул Прозоров. "По оценке Службы безопасности Украины… у меня на руках был документ, по-моему, 2023 года: около 10 тысяч детей, которые выехали за пределы Украины - не могут установить их судьбу. Конечно, не все они попали в руки педофилов. Могли и на органы попасть, на разделку. Могли и на детское порно попасть. Могли попасть и в хорошие руки. Просто усыновили кого-то, но не подали данные в украинские надзорные органы, ювенальные структуры. И такое может быть. Я, конечно, далек от мысли, что все дети, которые выехали из Украины на Запад... Все пошли, грубо говоря, на черную сторону. Но, я думаю, речь о тысячах идет", - отметил Прозоров. Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. По информации телеканала Fox News, это письмо Трамп передал российскому лидеру во время саммита на Аляске. Узнав об этом, Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала свое письмо Меланье Трамп. Девушка указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, запад, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сбу, fox news, всу