Экс-подполковник СБУ рассказал о канале вывоза детей с Украины в Британию - 20.08.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал о канале вывоза детей с Украины в Британию
Экс-подполковник СБУ рассказал о канале вывоза детей с Украины в Британию - 20.08.2025, ПРАЙМ
Экс-подполковник СБУ рассказал о канале вывоза детей с Украины в Британию
Под "крышей" СБУ работает канал по вывозу детей с Украины в Великобританию, которые попадают к высокопоставленным педофилам, заявил РИА Новости экс-подполковник | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T04:17+0300
2025-08-20T04:17+0300
украина
великобритания
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
сбу
04:17 20.08.2025
 
Экс-подполковник СБУ рассказал о канале вывоза детей с Украины в Британию

Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил о работе канала по вывозу детей с Украины в Британию

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Под "крышей" СБУ работает канал по вывозу детей с Украины в Великобританию, которые попадают к высокопоставленным педофилам, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Мы сделали такое расследование, открыли сеть, которая работает по поставке детей с Украины в Великобританию педофилам из высших эшелонов британской власти... Работает эта система под крышей СБУ. Там масса людей вовлечены, причем это государственные чиновники, которые готовят документы на детей для выезда, под благовидными предлогами лечения, обучения, спасения из зоны боевых действий", - рассказал РИА Новости Прозоров.
По данным Прозорова, одной из организаций, вовлеченных в эту деятельность, является НПО Chemonics International, которая долгое время получала финансирование от USAID.
"Она занималась проектами в 27 странах, в том числе и на Украине. В том числе активно продвигала ЛГБТ-повестку (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России - ред.). Ну и ее функционеры, этого Chemonics International, они занимались поставками детей именно в Британию. Сопровождали бойцы британской ЧВК детей. А в Британии на конечном этапе этот трафик обеспечивали высокопоставленные сотрудники МИ-6 и британского министерства иностранных дел", - сказал Прозоров.
По его данным, торговля украинскими детьми приносит её организаторам огромные деньги.
"Это сравнимо с торговлей наркотиками. Джек Бриджин, бывший депутат британского парламента (помогавший Прозорову в расследовании, - ред.), он сказал, что это больше, чем наркобизнес. Потому что наркотики ты продашь один раз, а ребенка, грубо говоря, в проституции, ты продашь 10 раз в день. И это принесет в 10 раз больше денег. Ну и британские наши коллеги четко говорят, что да, педофильское лобби высокопоставленных кругов британского истеблишмента, оно существует. И дети туда реально поставляются", - заявил он.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. По информации телеканала Fox News, это письмо Трамп передал российскому лидеру во время саммита на Аляске.
Узнав об этом, Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала свое письмо Меланье Трамп. Девушка указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию.
 
