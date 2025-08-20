https://1prime.ru/20250820/eks-podpolkovnik-860954039.html

Экс-подполковник СБУ заявил о причастности фонда Зеленской к вывозу детей

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Есть данные, что к вывозу детей с Украины и их нелегальной "продаже" на Западе причастен фонд Елены Зеленской, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "У них вывезли ребенка (с Украины на Запад, - ред.), и хоть трава не растет. А это вот надо отслеживать каждого ребенка. Но дело в том, что сейчас так много структур на Украине, западных структур, занимается вывозом детей, что даже при всем желании киевская власть не сможет отследить их судьбу. Там десятки организаций, в первую очередь неправительственных, занимаются вывозом детей якобы для спасения из зоны боевых действий. Проследить это просто нереально, особенно если никто не хочет этим заниматься, особенно если в этом реально финансовая заинтересованность. Причем на самом высоком уровне, даже фонд Елены Зеленской, есть информация, что он тоже причастен к вывозу и торговле детьми. Увы, на таком высоком уровне это существует", - заявил Прозоров РИА Новости. По его данным, часть этих детей попадает в распоряжение педофилов, изготовителей порнографии и "черных трансплантологов". Ранее Прозоров заявлял, что, по данным на 2023 год, СБУ не знала о судьбе 10 тысяч детей, вывезенных с Украины в страны Запада. Британские журналисты-расследователи, сотрудничающие с Прозоровым, называют цифру в 4 тысячи детей, ставших жертвами торговли детьми. "Запад обвиняет Россию в том, что Россия похищает украинских детей. Но в это же время Запад закрывает глаза на то - они (журналисты) назвали цифру 4 тысячи детей - были вывезены из Украины западными агентами под прикрытием разведывательных служб для, в том числе, педофилии высокопоставленной. В общем, это и цифры страшные, и ситуация сама страшная", - заявил экс-сотрудник СБУ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. По информации телеканала Fox News, это письмо Трамп передал российскому лидеру во время саммита на Аляске. Узнав об этом, Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала свое письмо Меланье Трамп. Девушка указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию. Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.

