Эксперт рассказал, кто может получить прибавку к пенсии в 2025 году
Эксперт рассказал, кто может получить прибавку к пенсии в 2025 году - 20.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, кто может получить прибавку к пенсии в 2025 году
Россияне, проживающие на селе и проработавшие в сельском хозяйстве минимум 30 лет и при этом не работающие на момент получения страховой пенсии, могут получить... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T02:32+0300
2025-08-20T02:32+0300
2025-08-20T02:32+0300
экономика
россия
общество
рф
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россияне, проживающие на селе и проработавшие в сельском хозяйстве минимум 30 лет и при этом не работающие на момент получения страховой пенсии, могут получить прибавку чуть выше 2,2 тысячи рублей в 2025 году, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Надбавка в размере 25% суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности назначается лицам, которые соответствуют следующим условиям: проживают в сельской местности; проработали не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве; не осуществляют работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с №167-ФЗ", - сказал Балынин, подчеркнув, что эти условия должны соблюдаться одновременно.
Он уточнил, что размер надбавки в 2025 году составляет 2 226,93 рубля, поскольку фиксированная часть пенсии равна 8 907,7 рубля. Перечень профессий, работникам которых назначается такая прибавка, утвержден постановлением правительства РФ, добавил эксперт. В него входят такие специальности, как агроном, агрохимик, агротехник, бахчевод, глава крестьянского фермерского хозяйства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, мельник, член колхоза, тракторист и другие. По словам Балынина, индивидуальные предприниматели, которые занимаются сельскохозяйственным товаропроизводством, тоже могут претендовать на доплату.
рф
россия, общество , рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ
Эксперт рассказал, кто может получить прибавку к пенсии в 2025 году
Экономист Балынин: проработавшие 30 лет в сельском хозяйстве могут получить прибавку
