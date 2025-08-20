https://1prime.ru/20250820/ekspert-860955710.html

Хакеров интересуют пароли обычных пользователей, заявила эксперт

2025-08-20T07:07+0300

технологии

общество

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Хакеров интересуют не только пароли топ-менеджеров, но и обычных пользователей – это ключ к цифровой жизни жертвы, а также информация, имеющая финансовую ценность, рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова. "Многие люди думают, что их аккаунт никому не интересен: не бизнесмен, не блогер, да и в почте нет "секретных" переписок. Но пароль - это не только способ войти в любимую социальную сеть или в почтовый аккаунт. Это еще и ключ от вашей цифровой жизни. И даже если вы не директор завода, ваша информация может стоить денег", - сказала Кокова. Она пояснила, что в даркнете любые данные стоят денег - в том числе "неинтересные" аккаунты. "Покупатели используют их для спама, обхода ограничений, покупок на запрещенных ресурсах и пр. Это настоящий бизнес. Чем больше взломов, тем выше доход", - отметила эксперт. Кроме того, через взлом одной учетной записи легко получить доступ к другим сервисам, если они связаны одним и тем же паролем. Взломав социальные сети, злоумышленники могут просить деньги у друзей и родственников жертвы или пересылать фишинговые ссылки. Украв данные из соцсетей, злоумышленники также могут создавать фейковые аккаунты для дальнейшего обмана других пользователей. Эксперт советует не использовать один и тот же пароль на разных сервисах, а при возможности устанавливать двухфакторную аутентификацию. Пароль следует менять хотя бы раз в полгода, а также в случаях, когда есть подозрение, что он скомпрометирован.

2025

