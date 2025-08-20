https://1prime.ru/20250820/eksport-860985277.html
Россия увеличила экспорт свинины в Китай до максимума
2025-08-20T15:07+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле экспортировала свинины в Китай на максимальные с момента снятия запрета на ввоз 12,4 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Ограничение на импорт свинины из РФ действовало с 2008 года и было снято в прошлом году. За месяц поставки выросли на 22%. При этом свинина стала не единственной статьей мясного экспорта, показавшей положительную динамику. Так, отгрузки замороженного мяса крупного рогатого скота подросли на 20% - до 10,1 миллиона долларов, мяса и субпродуктов домашней птицы - на 16% до максимальных с ноября прошлого года 43,2 миллиона долларов. При этом экспорт прочих субпродуктов, то есть не из птицы, просел на четверть до 7,5 миллиона долларов. А всего экспорт мяса из России в Китай по сравнению с июнем прибавил 11% до 73,2 миллиона долларов.
