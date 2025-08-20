Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила экспорт свинины в Китай до максимума - 20.08.2025
бизнес, россия, китай
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ
15:07 20.08.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСвиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате "Кубань" в Краснодарском крае
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле экспортировала свинины в Китай на максимальные с момента снятия запрета на ввоз 12,4 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Ограничение на импорт свинины из РФ действовало с 2008 года и было снято в прошлом году.
За месяц поставки выросли на 22%. При этом свинина стала не единственной статьей мясного экспорта, показавшей положительную динамику. Так, отгрузки замороженного мяса крупного рогатого скота подросли на 20% - до 10,1 миллиона долларов, мяса и субпродуктов домашней птицы - на 16% до максимальных с ноября прошлого года 43,2 миллиона долларов.
При этом экспорт прочих субпродуктов, то есть не из птицы, просел на четверть до 7,5 миллиона долларов.
А всего экспорт мяса из России в Китай по сравнению с июнем прибавил 11% до 73,2 миллиона долларов.
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Россия нарастила поставки алюминия в Китай до рекордных $3,6 миллиарда
