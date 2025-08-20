https://1prime.ru/20250820/eksport-860991266.html
Узбекистан рассчитывает на рост экспорта в Россию стройматериалов
ТАШКЕНТ, 20 авг – ПРАЙМ. Ассоциация "Узстройматериалы" рассчитывает на рост экспорта в Россию продукции узбекистанских предприятий, сообщает пресс-служба ассоциации. По данным пресс-службы, в среду и.о. председателя правления "Узстройматериалов" Ильёс Рахимов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и руководитель Татарстана Рустам Минниханов обсудили в Казани вопросы взаимного сотрудничества. "В ближайшие годы ожидается дальнейший рост экспорта строительных материалов в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ассоциации. По данным пресс-службы, в 2024 году экспорт стройматериалов из Узбекистана в РФ составил 202,3 миллиона долларов, импорт – 222,8 миллиона долларов. За шесть месяцев этого года данные показатели составили 140 миллионов долларов и 64,4 миллиона долларов соответственно. В ходе встречи также состоялась презентация строительной индустрии Узбекистана. Достигнута договорённость об открытии и увеличении количества торговых точек по продаже в Республике Татарстан стройматериалов под брендом Made in Uzbekistan, добавили в пресс-службе.
