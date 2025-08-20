https://1prime.ru/20250820/eksport-860991266.html

Узбекистан рассчитывает на рост экспорта в Россию стройматериалов

Узбекистан рассчитывает на рост экспорта в Россию стройматериалов - 20.08.2025, ПРАЙМ

Узбекистан рассчитывает на рост экспорта в Россию стройматериалов

Ассоциация "Узстройматериалы" рассчитывает на рост экспорта в Россию продукции узбекистанских предприятий, сообщает пресс-служба ассоциации. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T16:49+0300

2025-08-20T16:49+0300

2025-08-20T16:49+0300

экономика

бизнес

россия

узбекистан

татарстан

казань

ирек файзуллин

рустам минниханов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860991114_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_5688bcad24fd943156855a7112074e3c.jpg

ТАШКЕНТ, 20 авг – ПРАЙМ. Ассоциация "Узстройматериалы" рассчитывает на рост экспорта в Россию продукции узбекистанских предприятий, сообщает пресс-служба ассоциации. По данным пресс-службы, в среду и.о. председателя правления "Узстройматериалов" Ильёс Рахимов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и руководитель Татарстана Рустам Минниханов обсудили в Казани вопросы взаимного сотрудничества. "В ближайшие годы ожидается дальнейший рост экспорта строительных материалов в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ассоциации. По данным пресс-службы, в 2024 году экспорт стройматериалов из Узбекистана в РФ составил 202,3 миллиона долларов, импорт – 222,8 миллиона долларов. За шесть месяцев этого года данные показатели составили 140 миллионов долларов и 64,4 миллиона долларов соответственно. В ходе встречи также состоялась презентация строительной индустрии Узбекистана. Достигнута договорённость об открытии и увеличении количества торговых точек по продаже в Республике Татарстан стройматериалов под брендом Made in Uzbekistan, добавили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20250820/vinograd-860965752.html

узбекистан

татарстан

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, узбекистан, татарстан, казань, ирек файзуллин, рустам минниханов