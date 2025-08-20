https://1prime.ru/20250820/erdogan-860983811.html

Турция следит за мирным процессом на Украине, заявил Эрдоган

Турция следит за мирным процессом на Украине, заявил Эрдоган - 20.08.2025, ПРАЙМ

Турция следит за мирным процессом на Украине, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что внимательно следит за развитием мирного... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T14:50+0300

2025-08-20T14:50+0300

2025-08-20T14:50+0300

политика

россия

турция

украина

аляска

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg

АНКАРА, 20 авг – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что внимательно следит за развитием мирного процесса по Украине, искренне стремится к достижению мира, по его словам, Турция поддерживает подходы по урегулированию на Украине с участием всех сторон. Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы были обсуждены итоги саммита на Аляске, а также двусторонние отношения между Турцией и Россией, в первую очередь в сфере торговли. "Президент Эрдоган отметил, что внимательно следит за развитием мирного процесса, что с самого начала... (конфликта - ред.) Турция искренне стремится к достижению справедливого мира и поддерживает подходы, направленные на установление прочного мира с участием всех сторон. Президент России (Владимир - ред.) Путин также обратил внимание на Стамбульский процесс и поблагодарил президента Эрдогана за проведение мирных переговоров в Турции и проделанную работу", - сообщила канцелярия турецкого лидера. В ходе телефонного разговора президенты Турции и России пришли к соглашению о необходимости поддержания диалога между двумя странами, уточнила канцелярия.

https://1prime.ru/20250820/putin--860979156.html

турция

украина

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, украина, аляска, реджеп тайип эрдоган, владимир путин