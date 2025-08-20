Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция следит за мирным процессом на Украине, заявил Эрдоган - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250820/erdogan-860983811.html
Турция следит за мирным процессом на Украине, заявил Эрдоган
Турция следит за мирным процессом на Украине, заявил Эрдоган - 20.08.2025, ПРАЙМ
Турция следит за мирным процессом на Украине, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что внимательно следит за развитием мирного... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T14:50+0300
2025-08-20T14:50+0300
политика
россия
турция
украина
аляска
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg
АНКАРА, 20 авг – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что внимательно следит за развитием мирного процесса по Украине, искренне стремится к достижению мира, по его словам, Турция поддерживает подходы по урегулированию на Украине с участием всех сторон. Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы были обсуждены итоги саммита на Аляске, а также двусторонние отношения между Турцией и Россией, в первую очередь в сфере торговли. "Президент Эрдоган отметил, что внимательно следит за развитием мирного процесса, что с самого начала... (конфликта - ред.) Турция искренне стремится к достижению справедливого мира и поддерживает подходы, направленные на установление прочного мира с участием всех сторон. Президент России (Владимир - ред.) Путин также обратил внимание на Стамбульский процесс и поблагодарил президента Эрдогана за проведение мирных переговоров в Турции и проделанную работу", - сообщила канцелярия турецкого лидера. В ходе телефонного разговора президенты Турции и России пришли к соглашению о необходимости поддержания диалога между двумя странами, уточнила канцелярия.
https://1prime.ru/20250820/putin--860979156.html
турция
украина
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_74affacc87c362fc2fa5faf7ccb357ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, украина, аляска, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Аляска, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
14:50 20.08.2025
 
Турция следит за мирным процессом на Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил Путину, что Турция следит за ходом урегулирования на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 20 авг – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что внимательно следит за развитием мирного процесса по Украине, искренне стремится к достижению мира, по его словам, Турция поддерживает подходы по урегулированию на Украине с участием всех сторон.
Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы были обсуждены итоги саммита на Аляске, а также двусторонние отношения между Турцией и Россией, в первую очередь в сфере торговли.
"Президент Эрдоган отметил, что внимательно следит за развитием мирного процесса, что с самого начала... (конфликта - ред.) Турция искренне стремится к достижению справедливого мира и поддерживает подходы, направленные на установление прочного мира с участием всех сторон. Президент России (Владимир - ред.) Путин также обратил внимание на Стамбульский процесс и поблагодарил президента Эрдогана за проведение мирных переговоров в Турции и проделанную работу", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
В ходе телефонного разговора президенты Турции и России пришли к соглашению о необходимости поддержания диалога между двумя странами, уточнила канцелярия.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Путин обсудил с Эрдоганом итоги встречи с Трампом
13:44
 
ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯУКРАИНААляскаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала