ЕС в I полугодии увеличил закупки лекарств в Китае в два раза

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Евросоюз в первом полугодии увеличил закупки медикаментов и другой фармацевтической продукции в Китае более чем в два раза к аналогичному периоду прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, за январь-июнь текущего года из КНР в ЕС поступило фармпродукции более чем на 2,5 миллиарда долларов. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом поставки за июнь также выросли более чем вдвое в годовом выражении - до 343,2 миллиона долларов. А вот в месячном исчислении произошло снижение - на 23%. Самым востребованным у ЕС товаром в первом полугодии были медикаменты: их импорт из КНР составил 1,8 миллиарда долларов. Вторыми по популярности стали различные перевязочные материалы - их было куплено на 351,7 миллиона долларов. Помимо этого, Евросоюз покупал в Поднебесной иммунологические продукты - на 252,7 миллиона долларов, гепарин - на 94,7 миллиона, а также различные медицинские аксессуары и препараты - на 67,1 миллиона. Самыми крупными поставщиками фармпродукции в ЕС по итогам полугодия, кроме Китая, занявшего четвертое место в топ-5, стали США (23,1 миллиарда долларов), Великобритания (4,4 миллиарда), Южная Корея (почти 3 миллиарда) и Сингапур (1,7 миллиарда).

