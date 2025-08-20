Европа не имеет права накладывать санкции на Иран, посчитал эксперт
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европа не имеет права накладывать на Иран санкции, так как сама не соблюдала договоренности по ядерной сделке, выразил мнение в беседе с РИА Новости кандидат политических наук и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников.
Портал Axios со ссылкой на источники в июле сообщил, что США, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с исламской республики санкции будут восстановлены.
"Сейчас в рамках СВПД европейцы пытаются что-то сделать, применить механизм snapback (возобновление санкций СБ ООН против Ирана - ред.), однако это является странным шагом, поскольку этот механизм могут применять только те страны, которые следовали букве договора и использовали все возможные способы для того, чтобы это соглашение было выполнено, а ни одна европейская страна-подписант этого не сделала", - сказал собеседник агентства.
Хлебников добавил, что в проблеме ядерного урегулирования важен именно сам вопрос возобновление диалога и нахождение точек соприкосновения, при этом формат, в котором будут достигнуты договоренности, уже вторичен.
Иранское агентство Tasnim ранее передавало, что "евротройка" (Германия, Франция и Великобритания) своими действиями и заявлениями в поддержку израильского нападения на Иран в июне, а также систематическим невыполнением принципов СВПД практически вышла из договора.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.