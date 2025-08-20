Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа не имеет права накладывать санкции на Иран, посчитал эксперт - 20.08.2025, ПРАЙМ
Европа не имеет права накладывать санкции на Иран, посчитал эксперт
Европа не имеет права накладывать санкции на Иран, посчитал эксперт - 20.08.2025, ПРАЙМ
Европа не имеет права накладывать санкции на Иран, посчитал эксперт
Европа не имеет права накладывать на Иран санкции, так как сама не соблюдала договоренности по ядерной сделке, выразил мнение в беседе с РИА Новости кандидат... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T20:57+0300
2025-08-20T20:57+0300
мировая экономика
иран
франция
германия
дональд трамп
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европа не имеет права накладывать на Иран санкции, так как сама не соблюдала договоренности по ядерной сделке, выразил мнение в беседе с РИА Новости кандидат политических наук и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников. Портал Axios со ссылкой на источники в июле сообщил, что США, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с исламской республики санкции будут восстановлены. "Сейчас в рамках СВПД европейцы пытаются что-то сделать, применить механизм snapback (возобновление санкций СБ ООН против Ирана - ред.), однако это является странным шагом, поскольку этот механизм могут применять только те страны, которые следовали букве договора и использовали все возможные способы для того, чтобы это соглашение было выполнено, а ни одна европейская страна-подписант этого не сделала", - сказал собеседник агентства. Хлебников добавил, что в проблеме ядерного урегулирования важен именно сам вопрос возобновление диалога и нахождение точек соприкосновения, при этом формат, в котором будут достигнуты договоренности, уже вторичен. Иранское агентство Tasnim ранее передавало, что "евротройка" (Германия, Франция и Великобритания) своими действиями и заявлениями в поддержку израильского нападения на Иран в июне, а также систематическим невыполнением принципов СВПД практически вышла из договора. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
иран
франция
германия
мировая экономика, иран, франция, германия, дональд трамп, оон, в мире
Мировая экономика, ИРАН, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, ООН, В мире
20:57 20.08.2025
 
Европа не имеет права накладывать санкции на Иран, посчитал эксперт

Политолог Хлебников: Европа не имеет права накладывать санкции на Иран

© fotolia.com / moonrunФлаг евросоюза
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Флаг евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европа не имеет права накладывать на Иран санкции, так как сама не соблюдала договоренности по ядерной сделке, выразил мнение в беседе с РИА Новости кандидат политических наук и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников.
Портал Axios со ссылкой на источники в июле сообщил, что США, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с исламской республики санкции будут восстановлены.
"Сейчас в рамках СВПД европейцы пытаются что-то сделать, применить механизм snapback (возобновление санкций СБ ООН против Ирана - ред.), однако это является странным шагом, поскольку этот механизм могут применять только те страны, которые следовали букве договора и использовали все возможные способы для того, чтобы это соглашение было выполнено, а ни одна европейская страна-подписант этого не сделала", - сказал собеседник агентства.
Хлебников добавил, что в проблеме ядерного урегулирования важен именно сам вопрос возобновление диалога и нахождение точек соприкосновения, при этом формат, в котором будут достигнуты договоренности, уже вторичен.
Иранское агентство Tasnim ранее передавало, что "евротройка" (Германия, Франция и Великобритания) своими действиями и заявлениями в поддержку израильского нападения на Иран в июне, а также систематическим невыполнением принципов СВПД практически вышла из договора.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Иран разработал с Россией и КНР меры в случае восстановления санкций
14:22
 
Мировая экономикаИРАНФРАНЦИЯГЕРМАНИЯДональд ТрампООНВ мире
 
 
