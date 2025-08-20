https://1prime.ru/20250820/evraz-860982484.html
"Евраз" планирует собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Евраз" планирует 22 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 15,5% годовых. Компания планирует разместить облигации серии 003Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 августа. По выпуску предусмотрено поручительство ПАО "Евраз НТМК". Эмитентом выступит "ЕвразХолдинг Финанс", агентом по размещению - Совкомбанк.
