Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Евраз" планирует собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/evraz-860982484.html
"Евраз" планирует собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей
"Евраз" планирует собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей - 20.08.2025, ПРАЙМ
"Евраз" планирует собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей
"Евраз" планирует 22 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T14:24+0300
2025-08-20T14:24+0300
экономика
рынок
бизнес
россия
евраз
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860982328_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5833cc264fba3ee2f761eead902f8bf3.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Евраз" планирует 22 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 15,5% годовых. Компания планирует разместить облигации серии 003Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 августа. По выпуску предусмотрено поручительство ПАО "Евраз НТМК". Эмитентом выступит "ЕвразХолдинг Финанс", агентом по размещению - Совкомбанк.
https://1prime.ru/20250819/magnit-860908274.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860982328_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_118854e6ac9c843a7b53bd641592fdbe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, бизнес, россия, евраз, совкомбанк
Экономика, Рынок, Бизнес, РОССИЯ, Евраз, Совкомбанк
14:24 20.08.2025
 
"Евраз" планирует собрать заявки на облигации от 20 миллиардов рублей

"Евраз" планирует 22 августа собрать заявки на облигации от 20 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Колчин | Перейти в медиабанкСтенд компании "Евраз"
Стенд компании Евраз - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Алексей Колчин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Евраз" планирует 22 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 15,5% годовых.
Компания планирует разместить облигации серии 003Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 августа.
По выпуску предусмотрено поручительство ПАО "Евраз НТМК". Эмитентом выступит "ЕвразХолдинг Финанс", агентом по размещению - Совкомбанк.
Мосбиржа.
"Магнит" открыл книгу заявок инвесторов на биржевые облигации
Вчера, 12:18
 
ЭкономикаРынокБизнесРОССИЯЕвразСовкомбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала