https://1prime.ru/20250820/evroplan-860963613.html

Чистая прибыль "Европлана" по МСФО на 78 процентов

Чистая прибыль "Европлана" по МСФО на 78 процентов - 20.08.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Европлана" по МСФО на 78 процентов

Чистая прибыль по МСФО лизинговой компании "Европлан" в прошлом полугодии упала на 78% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составила 1,9... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T09:51+0300

2025-08-20T09:51+0300

2025-08-20T09:51+0300

экономика

финансы

бизнес

рф

sfi

https://cdnn.1prime.ru/img/76765/74/767657420_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b2140b6ac64d1c1ddc0dd7bbe4dcc054.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО лизинговой компании "Европлан" в прошлом полугодии упала на 78% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составила 1,9 миллиарда рублей, сообщили в компании. "Чистая прибыль составила 1,9 миллиарда рублей (минус 78% по сравнению с (первыми - ред.) шестью месяцами 2024 года)", - отмечают в "Европлане". "Такой результат связан со снижением спроса на рынке ввиду высокой ключевой ставки ЦБ РФ и вызреванием убытков по сделкам с низкими авансами, что привело к увеличению резервов до 12,7 миллиарда рублей в первом полугодии 2025 года", - поясняет компания. Лизинговой портфель компании по итогам полугодия снизился на 21% с начала года и составил 201,9 миллиарда рублей. "Европлан" с января по июнь закупил и передал в лизинг около 13 тысяч единиц автотранспорта и техники на сумму 43,4 миллиарда рублей с учётом НДС. "В первом полугодии 2025 года мы видим, что сохранение высокой ключевой ставки ЦБ, во-первых, ограничивает доступность финансирования для малого и среднего бизнеса и препятствует восстановлению деловой активности в этих сегментах. Во-вторых, ведет к ухудшению платёжной дисциплины клиентов и ограничивает возможности для увеличения лизингового портфеля", - добавили в компании. "По нашим прогнозам, такая ситуация продолжится до конца 2025 года. В 2026 году при снижении ключевой ставки ЦБ может реализоваться отложенный спрос", - считают в "Европлане". Лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц. Крупнейшая в России негосударственная автотранспортная лизинговая компания. Инвестиционный холдинг SFI - ее единственный акционер.

https://1prime.ru/20250210/evroplan-854801261.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, рф, sfi