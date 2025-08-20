Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евростат назвал самые популярные у европейцев морепродукты - 20.08.2025, ПРАЙМ
Евростат назвал самые популярные у европейцев морепродукты
Евростат назвал самые популярные у европейцев морепродукты
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Евросоюз в этом году стал закупать в Китае в 1,5 раза больше морепродуктов, при этом самыми популярными позициями стали филе и мясо рыбы, а также каракатицы и кальмары, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, общий объем импорта рыбы и морепродуктов Евросоюзом из Поднебесной за январь-июнь 2025 года достиг 651,5 миллиона долларов, увеличившись на 45% в годовом выражении. Больше всего в первом полугодии европейцы покупали у китайцев филе и другое мясо рыбы (339,7 миллиона долларов). Также в топ-5 самых востребованных морепродуктов вошли мороженые каракатицы и кальмары (174,9 миллиона долларов), мороженые креветки (66,5 миллиона), замороженная рыба (47,8 миллиона), сушеная, соленая или копченая рыба (почти 22 миллиона). За июнь ЕС импортировал из КНР морепродуктов на 116,2 миллиона долларов. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом июне, и на 27% больше, чем в мае этого года.
04:48 20.08.2025
 
Евростат назвал самые популярные у европейцев морепродукты

Евростат: ЕС стал закупать в Китае в 1,5 раза больше морепродуктов

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Евросоюз в этом году стал закупать в Китае в 1,5 раза больше морепродуктов, при этом самыми популярными позициями стали филе и мясо рыбы, а также каракатицы и кальмары, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, общий объем импорта рыбы и морепродуктов Евросоюзом из Поднебесной за январь-июнь 2025 года достиг 651,5 миллиона долларов, увеличившись на 45% в годовом выражении.
Больше всего в первом полугодии европейцы покупали у китайцев филе и другое мясо рыбы (339,7 миллиона долларов). Также в топ-5 самых востребованных морепродуктов вошли мороженые каракатицы и кальмары (174,9 миллиона долларов), мороженые креветки (66,5 миллиона), замороженная рыба (47,8 миллиона), сушеная, соленая или копченая рыба (почти 22 миллиона).
За июнь ЕС импортировал из КНР морепродуктов на 116,2 миллиона долларов. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом июне, и на 27% больше, чем в мае этого года.
 
