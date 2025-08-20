https://1prime.ru/20250820/evrostat-860972124.html
Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля осталась на уровне июня
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля осталась, как и месяцем ранее, на уровне в 2%, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в начале августа.
Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в начале августа.
