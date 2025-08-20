https://1prime.ru/20250820/evrostat-860972124.html

Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля осталась на уровне июня

Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля осталась на уровне июня - 20.08.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля осталась на уровне июня

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля осталась, как и месяцем ранее, на уровне в 2%, следует из данных Евростата. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T12:05+0300

2025-08-20T12:05+0300

2025-08-20T12:05+0300

экономика

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля осталась, как и месяцем ранее, на уровне в 2%, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в начале августа.

https://1prime.ru/20250818/evro-860851514.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евростат