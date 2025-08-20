https://1prime.ru/20250820/fas-860950450.html

ФАС обсуждает увеличение стоимости техосмотра автомобилей

бизнес

мвд

минфин

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает возможность увеличения стоимости технического обслуживания автомобилей в 2026 году, одной из причин такого решения стала инфляция, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Проект изменений методики расчета тарифов на техосмотр транспортных средств дважды размещался на regulation.gov.ru - в феврале и в июле 2025 года. Изменения планируется внести в приказ ФАС "О внесении изменений в Методику расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденную приказом ФАС России от 30 июня 2022 г. № 489/22". "Документом вносится уточнение по расчету предельного размера платы как методом индексации, так и на основании предложений и обосновывающих материалов без учета НДС… Принимая во внимание фактор времени, значения, указанные в Методике, пересчитаны с учетом накопленной инфляции", - сообщили в пресс-службе ФАС. Согласно июльской версии проекта, при расчете предельного размера платы на 2026 год, стоимость обслуживания авто типа М1 не может быть ниже - 1363 рублей, М2 - 1977 рублей, М3 - 2389 рублей, N1 - 1264 рублей, N2 - 2304 рублей и так далее. Проектом приказа также впервые вводится цена на обслуживания городского наземного электрического транспорта. Минимальная стоимость ТО троллейбусов и трамваев может составить 1710 рублей. Подобные изменения на данный момент прорабатываются совместно с МВД и Минфином России, добавляется в документе.

