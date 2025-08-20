https://1prime.ru/20250820/fas-860950450.html
ФАС обсуждает увеличение стоимости техосмотра автомобилей
ФАС обсуждает увеличение стоимости техосмотра автомобилей - 20.08.2025, ПРАЙМ
ФАС обсуждает увеличение стоимости техосмотра автомобилей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает возможность увеличения стоимости технического обслуживания автомобилей в 2026 году, одной из причин такого... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T01:07+0300
2025-08-20T01:07+0300
2025-08-20T01:07+0300
бизнес
мвд
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860950450.jpg?1755641246
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает возможность увеличения стоимости технического обслуживания автомобилей в 2026 году, одной из причин такого решения стала инфляция, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Проект изменений методики расчета тарифов на техосмотр транспортных средств дважды размещался на regulation.gov.ru - в феврале и в июле 2025 года. Изменения планируется внести в приказ ФАС "О внесении изменений в Методику расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденную приказом ФАС России от 30 июня 2022 г. № 489/22".
"Документом вносится уточнение по расчету предельного размера платы как методом индексации, так и на основании предложений и обосновывающих материалов без учета НДС… Принимая во внимание фактор времени, значения, указанные в Методике, пересчитаны с учетом накопленной инфляции", - сообщили в пресс-службе ФАС.
Согласно июльской версии проекта, при расчете предельного размера платы на 2026 год, стоимость обслуживания авто типа М1 не может быть ниже - 1363 рублей, М2 - 1977 рублей, М3 - 2389 рублей, N1 - 1264 рублей, N2 - 2304 рублей и так далее.
Проектом приказа также впервые вводится цена на обслуживания городского наземного электрического транспорта. Минимальная стоимость ТО троллейбусов и трамваев может составить 1710 рублей.
Подобные изменения на данный момент прорабатываются совместно с МВД и Минфином России, добавляется в документе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мвд, минфин
ФАС обсуждает увеличение стоимости техосмотра автомобилей
ФАС обсуждает возможность увеличения стоимости техосмотра автомобилей в 2026 году
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает возможность увеличения стоимости технического обслуживания автомобилей в 2026 году, одной из причин такого решения стала инфляция, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Проект изменений методики расчета тарифов на техосмотр транспортных средств дважды размещался на regulation.gov.ru - в феврале и в июле 2025 года. Изменения планируется внести в приказ ФАС "О внесении изменений в Методику расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденную приказом ФАС России от 30 июня 2022 г. № 489/22".
"Документом вносится уточнение по расчету предельного размера платы как методом индексации, так и на основании предложений и обосновывающих материалов без учета НДС… Принимая во внимание фактор времени, значения, указанные в Методике, пересчитаны с учетом накопленной инфляции", - сообщили в пресс-службе ФАС.
Согласно июльской версии проекта, при расчете предельного размера платы на 2026 год, стоимость обслуживания авто типа М1 не может быть ниже - 1363 рублей, М2 - 1977 рублей, М3 - 2389 рублей, N1 - 1264 рублей, N2 - 2304 рублей и так далее.
Проектом приказа также впервые вводится цена на обслуживания городского наземного электрического транспорта. Минимальная стоимость ТО троллейбусов и трамваев может составить 1710 рублей.
Подобные изменения на данный момент прорабатываются совместно с МВД и Минфином России, добавляется в документе.