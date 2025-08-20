Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Хельсинки сделали признание об отношениях с Москвой - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/finlyandiya-860996003.html
В Хельсинки сделали признание об отношениях с Москвой
В Хельсинки сделали признание об отношениях с Москвой - 20.08.2025, ПРАЙМ
В Хельсинки сделали признание об отношениях с Москвой
Финляндия сильнее всех пострадала из-за разрыва экономических связей с Россией, рассказал директор Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T18:05+0300
2025-08-20T18:05+0300
ес
дональд трамп
москва
финляндия
сша
владимир зеленский
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Финляндия сильнее всех пострадала из-за разрыва экономических связей с Россией, рассказал директор Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми. "Финляндия испытала на себе экономические последствия войны сильнее всех европейских стран. Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний", — приводятся его слова на сайте торговой палаты.По его мнению, если стороны конфликта найдут компромисс, это станет большой удачей для Финляндии. Это крайне необходимо для финской экономики и благосостояния, добавил он. В понедельник президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. После их встречи один на один к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили меры безопасности для Киева, которые государства ЕС намерены предоставить при содействии со стороны США. Посреди заседания Трамп сделал паузу, чтобы позвонить Владимиру Путину. Разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры государств высказались за продолжение прямых контактов между российскими и украинскими делегациями. Они также договорились рассмотреть возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на будущих переговорах.
https://1prime.ru/20250820/tramp-860988598.html
https://1prime.ru/20250820/merts-860984694.html
москва
финляндия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, дональд трамп, москва, финляндия, сша, владимир зеленский, владимир путин, россия
ЕС, Дональд Трамп, МОСКВА, ФИНЛЯНДИЯ, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, РОССИЯ
18:05 20.08.2025
 
В Хельсинки сделали признание об отношениях с Москвой

Торговая палата Финляндии заявила о наибольшем ущербе от разрыва с Москвой

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Финляндия сильнее всех пострадала из-за разрыва экономических связей с Россией, рассказал директор Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми.
"Финляндия испытала на себе экономические последствия войны сильнее всех европейских стран. Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний", — приводятся его слова на сайте торговой палаты.
Дональд Трамп
СМИ сообщили неутешительные новости из-за решения Трампа по России
15:50
По его мнению, если стороны конфликта найдут компромисс, это станет большой удачей для Финляндии. Это крайне необходимо для финской экономики и благосостояния, добавил он.
В понедельник президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. После их встречи один на один к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили меры безопасности для Киева, которые государства ЕС намерены предоставить при содействии со стороны США.
Посреди заседания Трамп сделал паузу, чтобы позвонить Владимиру Путину. Разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры государств высказались за продолжение прямых контактов между российскими и украинскими делегациями. Они также договорились рассмотреть возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на будущих переговорах.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
СМИ раскрыли, как Мерц чуть не сорвал переговоры Зеленского с Трампом
15:00
 
ЕСДональд ТрампМОСКВАФИНЛЯНДИЯСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала