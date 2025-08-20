https://1prime.ru/20250820/finlyandiya-860996003.html

В Хельсинки сделали признание об отношениях с Москвой

Финляндия сильнее всех пострадала из-за разрыва экономических связей с Россией, рассказал директор Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми. | 20.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Финляндия сильнее всех пострадала из-за разрыва экономических связей с Россией, рассказал директор Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми. "Финляндия испытала на себе экономические последствия войны сильнее всех европейских стран. Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний", — приводятся его слова на сайте торговой палаты.По его мнению, если стороны конфликта найдут компромисс, это станет большой удачей для Финляндии. Это крайне необходимо для финской экономики и благосостояния, добавил он. В понедельник президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. После их встречи один на один к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили меры безопасности для Киева, которые государства ЕС намерены предоставить при содействии со стороны США. Посреди заседания Трамп сделал паузу, чтобы позвонить Владимиру Путину. Разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры государств высказались за продолжение прямых контактов между российскими и украинскими делегациями. Они также договорились рассмотреть возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на будущих переговорах.

