ФСБ ликвидировала трех украинских диверсантов - 20.08.2025
ФСБ ликвидировала трех украинских диверсантов
2025-08-20T10:58+0300
2025-08-20T10:58+0300
происшествия
общество
фсб
россия
общество , фсб, россия
Происшествия, Общество , ФСБ, РОССИЯ
10:58 20.08.2025
 
ФСБ ликвидировала трех украинских диверсантов

ФСБ сообщила о ликвидации трех украинских диверсантов в Брянской области

© РИА Новости . ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . ФСБ России
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Трое украинских диверсантов в Брянской области, планировавших совершать теракты на объектах транспорта в РФ, были уничтожены, еще трое задержаны, сообщает ЦОС ФСБ.
"В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что с места боестолкновения изъяты: шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 кг пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР минобороны Украины.
По данным ведомства, задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к иным терактам на территории страны.
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии, также решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения - заключение под стражу.
"Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации их деяний по статьям 222 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"), статье 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), статье 226.1 ("Контрабанда оружия и взрывчатых веществ"), статье 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), статье 322 ("Незаконное пересечение государственной границы РФ") УК России", - добавили в сообщении.
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на Крымском мосту
18 августа, 08:04
18 августа, 08:04
 
