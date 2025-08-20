https://1prime.ru/20250820/fseg-860986671.html
Потребление газа в ЕС в июле осталось на уровне прошлого года
Потребление газа в ЕС в июле осталось на уровне прошлого года - 20.08.2025, ПРАЙМ
Потребление газа в ЕС в июле осталось на уровне прошлого года
Потребление газа в странах ЕС в июле составило 17,4 миллиарда кубометров, как и в аналогичном месяце прошлого года, говорится в докладе Форума стран-экспортеров | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T15:22+0300
2025-08-20T15:22+0300
2025-08-20T15:22+0300
энергетика
газ
европа
ес
фсэг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713419_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a93a79c93b66403379a5ec813066dc61.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Потребление газа в странах ЕС в июле составило 17,4 миллиарда кубометров, как и в аналогичном месяце прошлого года, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа. "После снижения потребления газа в июне 2025 года потребление газа в июле в ЕС осталось на том же уровне, что и в прошлом году, и составило 17,4 миллиарда кубометров", - говорится в докладе. ФСЭГ отмечает со ссылкой на данные Copernicus, что в июле 2025 года средняя температура на территории Европы составляла 21,12 градуса Цельсия, что на 1,3 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы. Прошедший месяц стал четвертым по теплоте июлем за всю историю наблюдений. Общая выработка электроэнергии в ЕС увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 208 ТВт.ч. Производство электроэнергии на газе выросло на 7%, что сыграло ключевую роль в компенсации сокращения выработки на атомных, гидроэлектростанциях и угле. За январь-июль потребление газа в Евросоюзе выросло на 4,6%, до 188 миллиардов кубометров.
https://1prime.ru/20250820/ice-860962889.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713419_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_88c10438d412099886867eeb99d96350.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, ес, фсэг
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ЕС, ФСЭГ
Потребление газа в ЕС в июле осталось на уровне прошлого года
ФСЭГ: потребление газа в ЕС в июле составило 17,4 миллиарда кубометров
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Потребление газа в странах ЕС в июле составило 17,4 миллиарда кубометров, как и в аналогичном месяце прошлого года, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа.
"После снижения потребления газа в июне 2025 года потребление газа в июле в ЕС осталось на том же уровне, что и в прошлом году, и составило 17,4 миллиарда кубометров", - говорится в докладе.
ФСЭГ отмечает со ссылкой на данные Copernicus, что в июле 2025 года средняя температура на территории Европы составляла 21,12 градуса Цельсия, что на 1,3 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы. Прошедший месяц стал четвертым по теплоте июлем за всю историю наблюдений.
Общая выработка электроэнергии в ЕС увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 208 ТВт.ч. Производство электроэнергии на газе выросло на 7%, что сыграло ключевую роль в компенсации сокращения выработки на атомных, гидроэлектростанциях и угле.
За январь-июль потребление газа в Евросоюзе выросло на 4,6%, до 188 миллиардов кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность начала недели