Потребление газа в ЕС в июле осталось на уровне прошлого года

2025-08-20T15:22+0300

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Потребление газа в странах ЕС в июле составило 17,4 миллиарда кубометров, как и в аналогичном месяце прошлого года, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа. "После снижения потребления газа в июне 2025 года потребление газа в июле в ЕС осталось на том же уровне, что и в прошлом году, и составило 17,4 миллиарда кубометров", - говорится в докладе. ФСЭГ отмечает со ссылкой на данные Copernicus, что в июле 2025 года средняя температура на территории Европы составляла 21,12 градуса Цельсия, что на 1,3 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы. Прошедший месяц стал четвертым по теплоте июлем за всю историю наблюдений. Общая выработка электроэнергии в ЕС увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 208 ТВт.ч. Производство электроэнергии на газе выросло на 7%, что сыграло ключевую роль в компенсации сокращения выработки на атомных, гидроэлектростанциях и угле. За январь-июль потребление газа в Евросоюзе выросло на 4,6%, до 188 миллиардов кубометров.

