В ФТС рассказали о росте числа экспресс-грузов в электронной торговле

В ФТС рассказали о росте числа экспресс-грузов в электронной торговле

2025-08-20T16:56+0300

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Более 144 миллионов экспресс-грузов оформлено в сегменте электронной торговли за январь-июль 2025 года, что уже почти в два раза превышает объем за весь прошлый год, когда их было оформлено более 83 миллионов, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Глава ФТС Валерий Пикалёв провел рабочую встречу с представителями бизнеса по вопросам развития электронной торговли. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя службы Владимир Ивин, представители структурных подразделений таможенной службы и ведущих российских маркетплейсов, в том числе "Озон" и "Вайлдберриз", отмечается в сообщении в Telegram-канале. "Электронная торговля в части экспресс-грузов демонстрирует действительно удивительный темп развития и рост. В 2024 году в адрес физических лиц оформлено более 83 млн отправлений, что почти в два раза превышает показатели 2023 года, когда было 42 млн. За 7 месяцев 2025 года оформлено более 144 млн экспресс-грузов, что уже почти в два раза превышает объем за весь прошлый год", – сказал Пикалев, его слова приводятся в сообщении. Как подчеркнул Пикалев, в последние годы в международной электронной торговле наблюдается тенденция устойчивого роста количества экспресс-грузов, оформленных в адрес физических лиц. "Приоритетное внимание уделяется борьбе с серым импортом. Утверждена дорожная карта мероприятий по совершенствованию таможенного администрирования товаров электронной торговли. Будет создана рабочая группа с представителями бизнеса как для решения текущих проблемных вопросов, так и для создания эффективного механизма администрирования", - также сообщает ФТС. В свою очередь представители делового сообщества выразили готовность перенастроить свои внутренние процессы и вместе с таможней активно содействовать повышению контроля за качеством и безопасностью товаров, добавили в ведомстве.

