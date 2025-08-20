https://1prime.ru/20250820/funt-860957341.html

Фунт снижается к доллару перед выходом статистики инфляции в Великобритании

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в среду утром перед выходом статистики инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.06 мск курс фунта стерлингов к доллару снижается до 1,3473 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3491 доллара. При этом курс евро к доллару опускался до 1,1633 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1647 доллара за евро, курс доллара к иене - до 147,55 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 98,37 пункта. В среду будет опубликована статистика инфляции в Великобритании Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 3,7% с 3,6% месяцем ранее.

