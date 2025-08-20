Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фунт снижается к доллару перед выходом статистики инфляции в Великобритании - 20.08.2025, ПРАЙМ
Фунт снижается к доллару перед выходом статистики инфляции в Великобритании
Фунт снижается к доллару перед выходом статистики инфляции в Великобритании - 20.08.2025, ПРАЙМ
Фунт снижается к доллару перед выходом статистики инфляции в Великобритании
Курс фунта стерлингов к доллару снижается в среду утром перед выходом статистики инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T08:14+0300
2025-08-20T08:14+0300
экономика
рынок
торги
великобритания
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859687100_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1b00294aa51de678b3c2fff024878a01.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в среду утром перед выходом статистики инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.06 мск курс фунта стерлингов к доллару снижается до 1,3473 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3491 доллара. При этом курс евро к доллару опускался до 1,1633 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1647 доллара за евро, курс доллара к иене - до 147,55 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 98,37 пункта. В среду будет опубликована статистика инфляции в Великобритании Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 3,7% с 3,6% месяцем ранее.
великобритания
сша
рынок, торги, великобритания, сша
Экономика, Рынок, Торги, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США
08:14 20.08.2025
 
Фунт снижается к доллару перед выходом статистики инфляции в Великобритании

Курс фунта к доллару снижается перед выходом статистики инфляции в Британии

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Здание МИД Великобритании в Лондоне
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в среду утром перед выходом статистики инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 мск курс фунта стерлингов к доллару снижается до 1,3473 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3491 доллара.
При этом курс евро к доллару опускался до 1,1633 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1647 доллара за евро, курс доллара к иене - до 147,55 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 98,37 пункта.
В среду будет опубликована статистика инфляции в Великобритании Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 3,7% с 3,6% месяцем ранее.
