Фунт дорожает к доллару на ускорении инфляции в Британии - 20.08.2025
Фунт дорожает к доллару на ускорении инфляции в Британии
Фунт дорожает к доллару на ускорении инфляции в Британии - 20.08.2025, ПРАЙМ
Фунт дорожает к доллару на ускорении инфляции в Британии
Курс фунта стерлингов растёт к доллару в среду днем - неожиданно сильное ускорении инфляции в Великобритании, до самого высокого уровня с начала прошлого года,... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T12:37+0300
2025-08-20T12:37+0300
12:37 20.08.2025
 
Фунт дорожает к доллару на ускорении инфляции в Британии

Курс фунта к доллару растет на ускорении инфляции в Британии

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов растёт к доллару в среду днем - неожиданно сильное ускорении инфляции в Великобритании, до самого высокого уровня с начала прошлого года, может послужить препятствием для дальнейшего ослабления монетарной политики британского центробанка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.27 мск курс фунта стерлингов к доллару растёт до 1,35 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3491 доллара.
Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,164 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1647 доллара за евро, курс доллара к иене - до 147,51 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,67 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,02%, до 98,3 пункта.
Годовая инфляция в Британии по итогам июля достигла максимального уровня за полтора года, составив 3,8% после 3,6% месяцем ранее. Аналитики ожидали инфляции лишь в 3,7%. И теперь некоторые эксперты менее уверены в том, что британский центробанк на ноябрьском заседании ещё понизит ставку рефинансирования. Ранее, по итогам своего августовского заседания, регулятор снизил её до 4% с 4,25% годовых.
В то же время европейское статистическое агентство Евростат ранее в среду сохранило оценку инфляции в еврозоне за тот же период на уровне 2%, как было и месяцем ранее.
Кроме того, индекс цен производителей (PPI) Германии в июле сократился на 0,1% при прогнозе роста на 0,1%; за год снижение составило 1,5%, ожидалось сокращение на 1,3%.
Инвесторы в то же время ожидают позднее в среду публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе могут содержаться подсказки о планах регулятора. А в пятницу глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что также может повлиять на стоимость доллара.
