Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 20.08.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
2025-08-20T15:48+0300
2025-08-20T15:48+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
джером пауэлл
hsbc
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду снижаются в ожидании публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июльского заседания, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01%, до 44 993 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,23%, до 23 416 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,1%, до 6 426,25 пункта. В среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США, из содержания которого можно будет получить дополнительные сведения относительно экономического состояния страны и планируемого курса денежно-кредитной политики регулятора. При этом инвесторы также ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое планируется на пятницу. "Если мы получим признаки большей склонности (ФРС США - ред.) к снижению учетной ставки, то это может вновь поддержать рынок", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика HSBC Holdings Plc Геральда ван дер Линде (Herald van der Linde).
рынок, торги, индексы, сша, джером пауэлл, hsbc, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Джером Пауэлл, HSBC, Nasdaq Composite
© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду снижаются в ожидании публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июльского заседания, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01%, до 44 993 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,23%, до 23 416 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1%, до 6 426,25 пункта.
В среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США, из содержания которого можно будет получить дополнительные сведения относительно экономического состояния страны и планируемого курса денежно-кредитной политики регулятора.
При этом инвесторы также ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое планируется на пятницу.
"Если мы получим признаки большей склонности (ФРС США - ред.) к снижению учетной ставки, то это может вновь поддержать рынок", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика HSBC Holdings Plc Геральда ван дер Линде (Herald van der Linde).
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Фондовые индексы АТР в основном выросли в среду
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАДжером ПауэллHSBCNasdaq Composite
 
 
Заголовок открываемого материала