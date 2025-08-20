Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

https://1prime.ru/20250820/fyuchersy-860988273.html
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду снижаются в ожидании публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июльского заседания, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01%, до 44 993 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,23%, до 23 416 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1%, до 6 426,25 пункта. В среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США, из содержания которого можно будет получить дополнительные сведения относительно экономического состояния страны и планируемого курса денежно-кредитной политики регулятора. При этом инвесторы также ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое планируется на пятницу. "Если мы получим признаки большей склонности (ФРС США - ред.) к снижению учетной ставки, то это может вновь поддержать рынок", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика HSBC Holdings Plc Геральда ван дер Линде (Herald van der Linde).
Фондовые индексы АТР в основном выросли в среду