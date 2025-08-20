https://1prime.ru/20250820/fyuchersy-860988273.html

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 20.08.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду снижаются в ожидании публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июльского... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T15:48+0300

2025-08-20T15:48+0300

2025-08-20T15:48+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

джером пауэлл

hsbc

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду снижаются в ожидании публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июльского заседания, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01%, до 44 993 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,23%, до 23 416 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1%, до 6 426,25 пункта. В среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США, из содержания которого можно будет получить дополнительные сведения относительно экономического состояния страны и планируемого курса денежно-кредитной политики регулятора. При этом инвесторы также ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое планируется на пятницу. "Если мы получим признаки большей склонности (ФРС США - ред.) к снижению учетной ставки, то это может вновь поддержать рынок", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика HSBC Holdings Plc Геральда ван дер Линде (Herald van der Linde).

https://1prime.ru/20250820/indeksy-860976681.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, джером пауэлл, hsbc, nasdaq composite