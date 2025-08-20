Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Евросоюз продвигается к созданию гарантий безопасности для Киева - 20.08.2025
Политика
СМИ: Евросоюз продвигается к созданию гарантий безопасности для Киева
СМИ: Евросоюз продвигается к созданию гарантий безопасности для Киева
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европейские страны после переговоров с президентом СЩА Дональдом Трампом продвигаются к созданию рамочных гарантий безопасности Запада для Киева, сообщает издание Euractiv. Как отмечается, проект гарантий безопасности призван проложить путь к возможному саммиту с участием России и Украины. "Советники по национальной безопасности участвующих в процессе стран надеются подготовить проект рамочного соглашения в течение следующей недели", - сообщили издание со ссылкой на информированные источники. Издание пишет, что уровень защиты для Украины остается в значительной степени неясным, а проработка деталей потребует кропотливых переговоров.
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европейские страны после переговоров с президентом СЩА Дональдом Трампом продвигаются к созданию рамочных гарантий безопасности Запада для Киева, сообщает издание Euractiv.
Как отмечается, проект гарантий безопасности призван проложить путь к возможному саммиту с участием России и Украины.
"Советники по национальной безопасности участвующих в процессе стран надеются подготовить проект рамочного соглашения в течение следующей недели", - сообщили издание со ссылкой на информированные источники.
Издание пишет, что уровень защиты для Украины остается в значительной степени неясным, а проработка деталей потребует кропотливых переговоров.
Генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в альянсе
