СМИ: Евросоюз продвигается к созданию гарантий безопасности для Киева
СМИ: Евросоюз продвигается к созданию гарантий безопасности для Киева
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европейские страны после переговоров с президентом СЩА Дональдом Трампом продвигаются к созданию рамочных гарантий безопасности Запада для Киева, сообщает издание Euractiv. Как отмечается, проект гарантий безопасности призван проложить путь к возможному саммиту с участием России и Украины. "Советники по национальной безопасности участвующих в процессе стран надеются подготовить проект рамочного соглашения в течение следующей недели", - сообщили издание со ссылкой на информированные источники. Издание пишет, что уровень защиты для Украины остается в значительной степени неясным, а проработка деталей потребует кропотливых переговоров.
украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, мид рф, ес
СМИ: Евросоюз продвигается к созданию гарантий безопасности для Киева
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европейские страны после переговоров с президентом СЩА Дональдом Трампом продвигаются к созданию рамочных гарантий безопасности Запада для Киева, сообщает издание Euractiv.
Как отмечается, проект гарантий безопасности призван проложить путь к возможному саммиту с участием России и Украины.
"Советники по национальной безопасности участвующих в процессе стран надеются подготовить проект рамочного соглашения в течение следующей недели", - сообщили издание со ссылкой на информированные источники.
Издание пишет, что уровень защиты для Украины остается в значительной степени неясным, а проработка деталей потребует кропотливых переговоров.
Генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в альянсе