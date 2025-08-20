https://1prime.ru/20250820/garantii-860982636.html

СМИ: Евросоюз продвигается к созданию гарантий безопасности для Киева

СМИ: Евросоюз продвигается к созданию гарантий безопасности для Киева

2025-08-20T14:24+0300

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европейские страны после переговоров с президентом СЩА Дональдом Трампом продвигаются к созданию рамочных гарантий безопасности Запада для Киева, сообщает издание Euractiv. Как отмечается, проект гарантий безопасности призван проложить путь к возможному саммиту с участием России и Украины. "Советники по национальной безопасности участвующих в процессе стран надеются подготовить проект рамочного соглашения в течение следующей недели", - сообщили издание со ссылкой на информированные источники. Издание пишет, что уровень защиты для Украины остается в значительной степени неясным, а проработка деталей потребует кропотливых переговоров.

