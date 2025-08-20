https://1prime.ru/20250820/gaz-860990851.html
ЕС в июле снизил импорт трубопроводного газа
2025-08-20T16:41+0300
энергетика
газ
норвегия
германия
италия
ес
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. ЕС в июле снизил импорт трубопроводного газа на 6% в годовом выражении - до 12,5 миллиарда кубометров, в месячном выражении поставки выросли на 8% за счет импорта из России и Норвегии, говорится в августовском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В июле 2025 года страны ЕС импортировали 12,5 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 6% меньше, чем год назад, но на 8% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, было зафиксировано значительное увеличение в месячном выражении импорта из России и Норвегии", - говорится в докладе. Совокупный объем импорта трубопроводного газа в ЕС за семь месяцев составил 84 миллиарда кубометров, сократившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки по трубам алжирского газа в ЕС за этот период выросли на 1%, в то время как поставки из других стран-поставщиков снизились. Крупнейшими импортерами газа в ЕС в январе-июле стали Германия, Италия, Бельгия, Болгария и Франция.
