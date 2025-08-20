Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: министр обороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа - 20.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: министр обороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа
2025-08-20T09:18+0300
2025-08-20T09:18+0300
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, ожидается мобилизация резервистов, сообщила в среду гостелерадиокомпания Kan. По данным гостелерадикомпании, операция получила название "Колесницы Гидеона 2". "С завершением этой операции Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть, как прежде", - приводит Kan слова министра.
общество , газа, израиль
Политика, Общество , Газа, ИЗРАИЛЬ
09:18 20.08.2025
 
СМИ: министр обороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа

Kan: министр обороны Израиля Кац утвердил операцию по захвату города Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, ожидается мобилизация резервистов, сообщила в среду гостелерадиокомпания Kan.
По данным гостелерадикомпании, операция получила название "Колесницы Гидеона 2".
"С завершением этой операции Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть, как прежде", - приводит Kan слова министра.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут СМИ
17 августа, 13:47
 
ПолитикаОбществоГазаИЗРАИЛЬ
 
 
