https://1prime.ru/20250820/gaza-860961795.html

СМИ: министр обороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа

СМИ: министр обороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа - 20.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: министр обороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, ожидается мобилизация резервистов, сообщила в среду гостелерадиокомпания Kan. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T09:18+0300

2025-08-20T09:18+0300

2025-08-20T09:18+0300

политика

общество

газа

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860248306_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c187c9154665eb3482b4e6e18e8db671.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, ожидается мобилизация резервистов, сообщила в среду гостелерадиокомпания Kan. По данным гостелерадикомпании, операция получила название "Колесницы Гидеона 2". "С завершением этой операции Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть, как прежде", - приводит Kan слова министра.

https://1prime.ru/20250817/izrail--860820049.html

газа

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , газа, израиль