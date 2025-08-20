https://1prime.ru/20250820/gaza-860961795.html
СМИ: министр обороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа
СМИ: министр обороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа - 20.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: министр обороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа
Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, ожидается мобилизация резервистов, сообщила в среду гостелерадиокомпания Kan.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, ожидается мобилизация резервистов, сообщила в среду гостелерадиокомпания Kan. По данным гостелерадикомпании, операция получила название "Колесницы Гидеона 2". "С завершением этой операции Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть, как прежде", - приводит Kan слова министра.
СМИ: министр обороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа
Kan: министр обороны Израиля Кац утвердил операцию по захвату города Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, ожидается мобилизация резервистов, сообщила в среду гостелерадиокомпания Kan.
По данным гостелерадикомпании, операция получила название "Колесницы Гидеона 2".
"С завершением этой операции Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть, как прежде", - приводит Kan слова министра.
