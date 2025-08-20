Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: операция Израиля по захвату Газы продлится до 2026 года - 20.08.2025
СМИ: операция Израиля по захвату Газы продлится до 2026 года
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - ПРАЙМ. Военная операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов, сообщило в среду израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". "Численность резервистов армии Израиля на пике маневров (в городе Газа - ред.) единовременно достигнет 130 тысяч человек. ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев ... вплоть до 2026 года", - говорится в сообщении радиостанции. Ранее в среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.
10:49 20.08.2025 (обновлено: 10:50 20.08.2025)
 
СМИ: операция Израиля по захвату Газы продлится до 2026 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - ПРАЙМ. Военная операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов, сообщило в среду израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
"Численность резервистов армии Израиля на пике маневров (в городе Газа - ред.) единовременно достигнет 130 тысяч человек. ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев ... вплоть до 2026 года", - говорится в сообщении радиостанции.
Ранее в среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.
