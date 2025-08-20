https://1prime.ru/20250820/gaza-860968388.html

СМИ: операция Израиля по захвату Газы продлится до 2026 года

СМИ: операция Израиля по захвату Газы продлится до 2026 года - 20.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: операция Израиля по захвату Газы продлится до 2026 года

Военная операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов, сообщило в среду... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T10:49+0300

2025-08-20T10:49+0300

2025-08-20T10:50+0300

политика

общество

мировая экономика

израиль

газа

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/89/841918987_0:1:848:478_1920x0_80_0_0_eeaf01ca697aebf08946f4124682e4ab.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - ПРАЙМ. Военная операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов, сообщило в среду израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". "Численность резервистов армии Израиля на пике маневров (в городе Газа - ред.) единовременно достигнет 130 тысяч человек. ЦАХАЛ готовится к длительной операции, которая продлится несколько месяцев ... вплоть до 2026 года", - говорится в сообщении радиостанции. Ранее в среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.

https://1prime.ru/20250817/izrail--860820049.html

израиль

газа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, израиль, газа