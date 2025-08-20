https://1prime.ru/20250820/gazprom-860964758.html

"Газпром нефть" откроет свою первую многофункциональную зону на трассе М-12

2025-08-20T10:02+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" в 2026 году планирует открыть свою первую многофункциональную зону на трассе М-12 "Восток", сообщил журналистам директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский. Среднесуточная реализация на АЗС сети "Газпром нефти" в 2024 году составила 19,3 тонны топлива, это порядка 400-600 заправленных легковых автомобилей на одну станцию, или почти 1 миллион клиентов по всей сети ежедневно. "На начало 2025 года сеть АЗС "Газпромнефть" насчитывала 1549 станций, к концу 2027 года планируем расшириться до 1650 станций. На фоне роста автотуризма мы развиваем трассовые АЗС. Уже в 2026 году планируем открыть первую многофункциональную станцию на трассе М-12 "Восток" с большим количеством новых сервисов для путешественников", - сказал Шепельский. Также "Газпром нефть" планирует увеличить количество АЗС с терминалами для самостоятельной покупки топлива и товаров с текущих 100 заправок до 200 заправок до конца 2025 года, а к 2027 году - до порядка 1 тысячи станций, тем самым такой формат охватит 100% сервисных (то есть с кафе и магазинами) АЗС "Газпромнефть" в России. Как пояснил топ-менеджер, самостоятельно клиентами проводится более 70% транзакций, благодаря чему пропускная способность на АЗС увеличивается на 20-25%. "Что касается продаж сопутствующих товаров на АЗС, то лидером среди нетопливных товаров является кофе – клиенты купили более 18,7 миллиона чашек за первое полугодие 2025 года. Каждый второй клиент сети АЗС "Газпромнефть" использует наше мобильное приложение. Параллельно мы интегрируемся с экосистемами партнеров, например с крупными банками, – заправляться можно прямо в их приложениях", - добавил он. "Газпром нефть" помимо собственных АЗС имеет сеть партнерских АЗС "ОПТИ", где также видит потенциал роста: с текущих 317 до более чем 400 станций в ближайшие 3 года. Также у компании для оптовых клиентов создан формат сотрудничества "Топливный провайдер", который предполагает установку промышленных АЗС на территории заказчика с полным управлением поставками. Такой сервис используют крупные металлургические и горнодобывающие компании, а также муниципальные предприятия.

