В ГД внесут проект о предельном уровне зарплат руководителей и подчиненных

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о введении предельного уровня соотношения заработной платы руководителей и подчиненных в госсекторе, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Законопроектом предлагается определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и подчиненных в кратности от одного до пяти", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что это означает, что заработная плата руководителя не может быть в пять раз больше заработной платы подчиненного. "Предлагаю внести поправки в Трудовой кодекс и установить предельный уровень соотношения заработных плат руководителей в организациях с госучастием", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что соотношение зарплаты руководителей и подчиненных регламентируется федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. "Но по факту эта сфера толком не регулируется. Начальники начисляют себе кто во что горазд. "Рулит" тот, у кого больше власти, полномочий и кто влияет на утверждение тарифной сетки или распределение премий", - добавил лидер партии. Миронов считает, что по этой причине у руководства безо всяких на то оснований доходы могут многократно превышать зарплаты подчиненных. "Наш законопроект позволит оптимизировать механизмы оплаты труда внутри госорганизаций и сэкономить бюджетные средства. Мы должны заботиться о каждом работнике, а не только о тех, кто на верхушке. Система оплаты труда должна быть справедливой. Если мы примем этот законопроект, то сможем улучшить ситуацию с зарплатами, не увеличивая расходы", - сказал Гусев РИА Новости.

