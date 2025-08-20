https://1prime.ru/20250820/gd-860951820.html
В ГД внесут проект о предельном уровне зарплат руководителей и подчиненных
2025-08-20T02:01+0300
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о введении предельного уровня соотношения заработной платы руководителей и подчиненных в госсекторе, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Законопроектом предлагается определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и подчиненных в кратности от одного до пяти", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что это означает, что заработная плата руководителя не может быть в пять раз больше заработной платы подчиненного.
"Предлагаю внести поправки в Трудовой кодекс и установить предельный уровень соотношения заработных плат руководителей в организациях с госучастием", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что соотношение зарплаты руководителей и подчиненных регламентируется федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. "Но по факту эта сфера толком не регулируется. Начальники начисляют себе кто во что горазд. "Рулит" тот, у кого больше власти, полномочий и кто влияет на утверждение тарифной сетки или распределение премий", - добавил лидер партии.
Миронов считает, что по этой причине у руководства безо всяких на то оснований доходы могут многократно превышать зарплаты подчиненных.
"Наш законопроект позволит оптимизировать механизмы оплаты труда внутри госорганизаций и сэкономить бюджетные средства. Мы должны заботиться о каждом работнике, а не только о тех, кто на верхушке. Система оплаты труда должна быть справедливой. Если мы примем этот законопроект, то сможем улучшить ситуацию с зарплатами, не увеличивая расходы", - сказал Гусев РИА Новости.
