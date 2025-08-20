https://1prime.ru/20250820/glava-860951584.html

СМИ: глава Пентагона проведет переговоры с лидерами ЕС по Украине

СМИ: глава Пентагона проведет переговоры с лидерами ЕС по Украине - 20.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: глава Пентагона проведет переговоры с лидерами ЕС по Украине

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн проведет переговоры с военными лидерами стран Европы по вопросу... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T01:43+0300

2025-08-20T01:43+0300

2025-08-20T01:43+0300

общество

экономика

мировая экономика

украина

вашингтон

рф

владимир путин

петер сийярто

cnn

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860951584.jpg?1755643432

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн проведет переговоры с военными лидерами стран Европы по вопросу урегулирования украинского конфликта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванный источник. Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Кейн был вовлечен в проработку потенциальных гарантий безопасности для Украины. "Генерал Дэн Кейн во вторник вечером (по местному времени - ред.) проведет в Вашингтоне переговоры по Украине с европейскими военными лидерами", - говорится в публикации. Темой диалога, по словам источника, станет поиск "наилучших вариантов для потенциального мирного соглашения по Украине". В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

украина

вашингтон

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, вашингтон, рф, владимир путин, петер сийярто, cnn, ес, фсб