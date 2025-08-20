Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.08.2025 В Госдуме предложили закрепить выплаты парам, состоящим в браке 30 лет
В Госдуме предложили закрепить выплаты парам, состоящим в браке 30 лет
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет.
01:22 20.08.2025
 
В Госдуме предложили закрепить выплаты парам, состоящим в браке 30 лет

Депутат Нилов предложил закрепить выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет.
"Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне", - сказал Нилов РИА Новости.
Законопроектом, который был внесен в Госдуму в феврале, предлагалось закрепить выплаты размером в 30 тысяч рублей для пар, которые состоят в браке 30 лет; 40 тысяч рублей - к 40‑летию со дня свадьбы; 50 тысяч - к 50‑летию; 60 тысяч - к 60‑летию; 70 тысяч - к 70‑летию. По словам главы комитета Госдумы, законопроект был отклонен, но работа будет продолжена.
"Запросим актуальные региональные меры и будем во время работы над проектом бюджета 2026 года эту тему обсуждать и доработанную версию законопроекта отправим для получения заключения в правительство как межфракционную инициативу", - рассказал парламентарий.
 
