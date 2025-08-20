https://1prime.ru/20250820/gosduma-860951302.html
В Госдуме предложили закрепить выплаты парам, состоящим в браке 30 лет
В Госдуме предложили закрепить выплаты парам, состоящим в браке 30 лет - 20.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили закрепить выплаты парам, состоящим в браке 30 лет
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T01:22+0300
2025-08-20T01:22+0300
2025-08-20T01:22+0300
россия
экономика
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860951302.jpg?1755642163
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет.
"Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне", - сказал Нилов РИА Новости.
Законопроектом, который был внесен в Госдуму в феврале, предлагалось закрепить выплаты размером в 30 тысяч рублей для пар, которые состоят в браке 30 лет; 40 тысяч рублей - к 40‑летию со дня свадьбы; 50 тысяч - к 50‑летию; 60 тысяч - к 60‑летию; 70 тысяч - к 70‑летию. По словам главы комитета Госдумы, законопроект был отклонен, но работа будет продолжена.
"Запросим актуальные региональные меры и будем во время работы над проектом бюджета 2026 года эту тему обсуждать и доработанную версию законопроекта отправим для получения заключения в правительство как межфракционную инициативу", - рассказал парламентарий.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , госдума
РОССИЯ, Экономика, Общество , Госдума
В Госдуме предложили закрепить выплаты парам, состоящим в браке 30 лет
Депутат Нилов предложил закрепить выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет.
"Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне", - сказал Нилов РИА Новости.
Законопроектом, который был внесен в Госдуму в феврале, предлагалось закрепить выплаты размером в 30 тысяч рублей для пар, которые состоят в браке 30 лет; 40 тысяч рублей - к 40‑летию со дня свадьбы; 50 тысяч - к 50‑летию; 60 тысяч - к 60‑летию; 70 тысяч - к 70‑летию. По словам главы комитета Госдумы, законопроект был отклонен, но работа будет продолжена.
"Запросим актуальные региональные меры и будем во время работы над проектом бюджета 2026 года эту тему обсуждать и доработанную версию законопроекта отправим для получения заключения в правительство как межфракционную инициативу", - рассказал парламентарий.