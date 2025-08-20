https://1prime.ru/20250820/gosduma-860951302.html

В Госдуме предложили закрепить выплаты парам, состоящим в браке 30 лет

В Госдуме предложили закрепить выплаты парам, состоящим в браке 30 лет - 20.08.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили закрепить выплаты парам, состоящим в браке 30 лет

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет. | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T01:22+0300

2025-08-20T01:22+0300

2025-08-20T01:22+0300

россия

экономика

общество

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860951302.jpg?1755642163

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил закрепить на федеральном уровне выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет. "Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне", - сказал Нилов РИА Новости. Законопроектом, который был внесен в Госдуму в феврале, предлагалось закрепить выплаты размером в 30 тысяч рублей для пар, которые состоят в браке 30 лет; 40 тысяч рублей - к 40‑летию со дня свадьбы; 50 тысяч - к 50‑летию; 60 тысяч - к 60‑летию; 70 тысяч - к 70‑летию. По словам главы комитета Госдумы, законопроект был отклонен, но работа будет продолжена. "Запросим актуальные региональные меры и будем во время работы над проектом бюджета 2026 года эту тему обсуждать и доработанную версию законопроекта отправим для получения заключения в правительство как межфракционную инициативу", - рассказал парламентарий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , госдума