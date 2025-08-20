https://1prime.ru/20250820/gosduma-860953277.html

В Госдуму внесут законопроект о бесплатном питании для школьников

2025-08-20T04:20+0300

общество

экономика

сергей миронов

дмитрий гусев

госдума

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым устанавливается право всех учащихся государственных и муниципальных школ на бесплатное горячее питание, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Настоящим законопроектом предлагается предоставить бесплатное питание школьникам, обучающимся по программам начального, основного и среднего общего образования", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время бесплатное горячее питание получают учащиеся начальной школы, а также дети льготных категорий - из многодетных семей, сироты, дети с инвалидностью. "В 2020 году Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников младших классов, его соавторами стали лидеры всех фракции. Но еще тогда мы говорили, что нужно расширить эту меру, ввести хотя бы одноразовое бесплатное питание и для учеников 5-11-х классов", - рассказал лидер партии. По его словам, школьный "стол" - это не просто финансовые затраты родителей, но еще и "атрибут неравенства", когда меню детей из обеспеченных и небогатых семей может существенно отличаться. "Наш законопроект это неравенство устраняет", - уточнил Миронов. Кроме того, Гусев, комментируя инициативу, сообщил РИА Новости, что в России обучается более 18 миллионов школьников. "Многие из них уже имеют хронические заболевания. Одна из причин - отсутствие регулярного трехразового питания. Наш законопроект - это уверенность родителей в завтрашнем дне. Реализация этой инициативы на федеральном уровне станет важным шагом к обеспечению здоровья детей по всей стране", - добавил депутат.

