Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Грузии обратились с радикальным призывом по России - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/gruziya-860977728.html
В Грузии обратились с радикальным призывом по России
В Грузии обратились с радикальным призывом по России - 20.08.2025, ПРАЙМ
В Грузии обратились с радикальным призывом по России
Европейский Союз должен прекратить подталкивать Грузию к обострению отношений с Россией, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили в социальных... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T13:32+0300
2025-08-20T13:32+0300
россия
грузия
брюссель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/15/841381563_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_0fea003402587fa3818c5ed2c750c27e.jpg
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Европейский Союз должен прекратить подталкивать Грузию к обострению отношений с Россией, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили в социальных сетях.&quot;В разгар вооруженного конфликта, никто, как это сделал Брюссель, не должен требовать от Грузии, которая прошла три войны, эскалации с Россией&quot;, — написал он.Папуашвили также подчеркнул, что если Евросоюз хочет оставаться проектом мира, он не должен поддерживать экстремистские организации.Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что после 2022 года, когда его страна отказалась участвовать в военном противостоянии с Россией, Евросоюз начал оказывать давление на Грузию. Он также заявлял, что страны ЕС и украинские представители предлагали открыть "второй фронт" против России в 2022 году.Отношения между Грузией и ЕС ухудшились после принятия грузинским парламентом в мае прошлого года закона об иностранных агентах. Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года объявил о решении заморозить переговоры по вступлению в Евросоюз до 2028 года. С тех пор в Грузии регулярно проходят протестные акции, требующие проведения новых выборов в парламент. Европейские лидеры не раз выражали поддержку участникам этих протестов.
https://1prime.ru/20250820/vstrecha-860975700.html
https://1prime.ru/20250715/sanktsii-859487992.html
грузия
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/15/841381563_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_05605a6f1e9f1b335723c6f21b1d8a72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, грузия, брюссель, ес
РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Брюссель, ЕС
13:32 20.08.2025
 
В Грузии обратились с радикальным призывом по России

Папуашвили потребовал от ЕС прекратить призывать Тбилиси пойти на эскалацию с РФ

© CC BY 2.0 / young shanahanФлаг Грузии
Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Флаг Грузии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / young shanahan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Европейский Союз должен прекратить подталкивать Грузию к обострению отношений с Россией, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили в социальных сетях.

"В разгар вооруженного конфликта, никто, как это сделал Брюссель, не должен требовать от Грузии, которая прошла три войны, эскалации с Россией", — написал он.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
СМИ раскрыли, чем обернулась встреча Путина и Трампа
12:45
Папуашвили также подчеркнул, что если Евросоюз хочет оставаться проектом мира, он не должен поддерживать экстремистские организации.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что после 2022 года, когда его страна отказалась участвовать в военном противостоянии с Россией, Евросоюз начал оказывать давление на Грузию. Он также заявлял, что страны ЕС и украинские представители предлагали открыть "второй фронт" против России в 2022 году.
Отношения между Грузией и ЕС ухудшились после принятия грузинским парламентом в мае прошлого года закона об иностранных агентах. Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года объявил о решении заморозить переговоры по вступлению в Евросоюз до 2028 года. С тех пор в Грузии регулярно проходят протестные акции, требующие проведения новых выборов в парламент. Европейские лидеры не раз выражали поддержку участникам этих протестов.
Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Главы МИД ЕС могут согласовать санкции по Грузии, заявила Каллас
15 июля, 09:35
 
РОССИЯГРУЗИЯБрюссельЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала