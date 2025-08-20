https://1prime.ru/20250820/gruziya-860977728.html

В Грузии обратились с радикальным призывом по России

В Грузии обратились с радикальным призывом по России

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Европейский Союз должен прекратить подталкивать Грузию к обострению отношений с Россией, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили в социальных сетях."В разгар вооруженного конфликта, никто, как это сделал Брюссель, не должен требовать от Грузии, которая прошла три войны, эскалации с Россией", — написал он.Папуашвили также подчеркнул, что если Евросоюз хочет оставаться проектом мира, он не должен поддерживать экстремистские организации.Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что после 2022 года, когда его страна отказалась участвовать в военном противостоянии с Россией, Евросоюз начал оказывать давление на Грузию. Он также заявлял, что страны ЕС и украинские представители предлагали открыть "второй фронт" против России в 2022 году.Отношения между Грузией и ЕС ухудшились после принятия грузинским парламентом в мае прошлого года закона об иностранных агентах. Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года объявил о решении заморозить переговоры по вступлению в Евросоюз до 2028 года. С тех пор в Грузии регулярно проходят протестные акции, требующие проведения новых выборов в парламент. Европейские лидеры не раз выражали поддержку участникам этих протестов.

