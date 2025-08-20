https://1prime.ru/20250820/ii-860997950.html

Пользователи ChatGPT сообщили о сбоях в работе чат-бота

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из разных стран сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 15.24 мск. Наибольшее количество сообщений поступает из США - более тысячи. Также о неполадках сообщают в Канаде, Нидерландах, Великобритании, Германии, Бразилии и в ряде других стран. Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе мобильного приложения, сайта разработчика - компании OpenAI - и проблемы при входе в учетную запись. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

