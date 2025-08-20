Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт СПГ в Европу подскочил на 43 процента - 20.08.2025
Импорт СПГ в Европу подскочил на 43 процента
2025-08-20T16:21+0300
2025-08-20T16:21+0300
энергетика
газ
европа
нидерланды
франция
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европа нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле 2025 года на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 9,08 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В июле 2025 года импорт СПГ в Европу продолжал расти, увеличившись на 43% (2,75 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом, и достиг 9,08 миллиона тонн", - отмечается в докладе. Рост, как объясняется, был обусловлен увеличением спроса на газ для закачки в подземные хранилища и снижением импорта трубопроводного газа. Больше всего импорт вырос в Нидерландах, следом за ними Франция, Италия, Испания, Германия и Великобритания. Рост поставок в эти страны в совокупности компенсировал снижение импорта в Турцию.
16:21 20.08.2025
 
Импорт СПГ в Европу подскочил на 43 процента

ФСЭГ: Европа в июле нарастила импорт СПГ на 43%, до 9,08 миллиона тонн

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европа нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле 2025 года на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 9,08 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В июле 2025 года импорт СПГ в Европу продолжал расти, увеличившись на 43% (2,75 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом, и достиг 9,08 миллиона тонн", - отмечается в докладе.
Рост, как объясняется, был обусловлен увеличением спроса на газ для закачки в подземные хранилища и снижением импорта трубопроводного газа.
Больше всего импорт вырос в Нидерландах, следом за ними Франция, Италия, Испания, Германия и Великобритания. Рост поставок в эти страны в совокупности компенсировал снижение импорта в Турцию.
