Импорт СПГ в Европу подскочил на 43 процента
2025-08-20T16:21+0300
2025-08-20T16:21+0300
2025-08-20T16:21+0300
энергетика
газ
европа
нидерланды
франция
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европа нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле 2025 года на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 9,08 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В июле 2025 года импорт СПГ в Европу продолжал расти, увеличившись на 43% (2,75 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом, и достиг 9,08 миллиона тонн", - отмечается в докладе. Рост, как объясняется, был обусловлен увеличением спроса на газ для закачки в подземные хранилища и снижением импорта трубопроводного газа. Больше всего импорт вырос в Нидерландах, следом за ними Франция, Италия, Испания, Германия и Великобритания. Рост поставок в эти страны в совокупности компенсировал снижение импорта в Турцию.
европа
нидерланды
франция
